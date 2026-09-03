Лавров: Россия не будет умолять Европу отменить санкции

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он упрекнул Евросоюз в нежелании сотрудничать по-честному.

Москва не намерена выпрашивать у Брюсселя отмену санкционных ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Европа от нас отгородилась, она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: „Давайте, ладно, простите, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции“. Не будет такого», — сказал он.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что такое поведение не свойственно русскому народу. Он также отметил, что стране совершенно не нужно «чье-то доброе расположение».

Лавров пояснил, что у России есть множество других партнеров, которые готовы к честному двустороннему сотрудничеству. Кроме того, министр упрекнул Европу в отказе от открытого партнерства.

«Европа не готова по-честному. Сотрудничать по-честному она не умеет», — добавил он.

Ранее Лавров назвал «больным воображением» опасения Европы о «завоевании» их территорий Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.