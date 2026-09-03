Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Смоленск

Фото: Telegram/ Василий Анохин / anohin67

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Святыню привезли с острова Корфу по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Смоленск доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского, которая два дня будет находиться в Успенском кафедральном соборе для поклонения верующих. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По словам главы области, святыню привезли с острова Корфу по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В Успенском кафедральном соборе ее встретили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, представители духовенства, прихожане и делегация Керкирской митрополии, сопровождающая ковчег.

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня привезена с острова Корфу для поклонения и духовной поддержки верующих», — отметил Василий Анохин.

Губернатор напомнил, что святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре и был епископом в селении Тримифунт. По церковному преданию, еще при жизни он получил дары прозорливости, чудотворения и исцеления больных.

До Смоленска десница святителя уже побывала в Чебоксарах, Казани, Дивеевском монастыре, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Пскове. В Смоленской области святыня останется в течение двух дней.

«Для Смоленской Земли большая честь принять в эти дни святыню, которой уже много веков поклоняются православные христиане. Пусть молитвенное пребывание мощей святителя Спиридона станет для всех нас источником духовной поддержки, укрепления и надежды», — обратился Анохин.

После встречи святыни духовенство и прихожане провели молебен. Сотни верующих собрались в соборе, чтобы поклониться мощам и вознести молитвы.

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