Раздел «до трусов»: Павел Деревянко торговал одеждой в центре Москвы

Павел Деревянко устроил распродажу своей одежды в центре Москвы

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Распродаже вещей не помешали погода и риски столкнуться с полицией.

Российский актер Павел Деревянко и его жена, предприниматель Зоя Фуць устроили распродажу вещей собственного бренда прямо в центре Москвы. Кадры с места стихийного показа оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Семейный дуэт презентовал свою коллекцию на Кузнецком Мосту, напротив ЦУМа. Актер лично приглашал прохожих примерить вещи из их магазина. Чтобы показать товар «в деле», он лично предлагал горожанам переодеваться прямо на улице на картонке.

«На сегодня скидок не предусмотрено, потому что производство не дешевое», — предупредил Деревянко собравшихся на акции.

Актер также отметил, что вырученные деньги планирует вложить в строительство дома. При этом первую выручку от своего бизнеса супружеская пара успела потратить на второе производство.

Помешать торговле в центре столицы попыталась погода: вещи постоянно сдувало порывами ветра. Однако Павла и Зою не смутила даже перспектива появления сотрудников полиции. Сам актер отнесся к такой возможности с юмором.

Кроме того, Зою и Павла не спугнул возможный приезд сотрудников полиции. Сам актер на возможное прибытие сотрудников отреагировал с юмором.

«Мы их ждем! Мы ждем вызов! Где они?» — ответил артист. После этого он достал свой телефон и начал звонить своему адвокату.

Бренд одежды, который запустили Деревянко и Фуць, называется FABZPRO. Свой первый бутик пара открыла 19 июня на Серебрянической набережной.

Ранее актер рассказал, как супруга помогает ему раскрыть в себе мужские качества.

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