Иерей Лукьянов предупредил о риске мошенничества с исповедью через нейросеть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Священник призвал посещать храмы и не вестись на уловки аферистов.

Обещания провести исповедь через нейросети могут оказаться мошеннической ловушкой. Об этом сообщил иерей, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов в беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Священнослужитель обратил внимание на стремление людей выбирать простые решения. При этом он отметил, что там, где появляется замена традиционному подходу, возрастает риск мошенничества. По его словам, в вопросах религии легких путей не существует.

«Мы прекрасно понимаем, что технологии не заменят ни талант хирурга, ни способность священника дать человеку правильный настрой, который не передается через запись или просто имитацию этой встречи», — сказал иерей.

Лукьянов призвал верующих обращаться в церковь напрямую, а также не поддаваться на рекламные уловки, обещающие духовную помощь через цифровые сервисы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в храме Христа Спасителя 7 сентября выставят частицы мощей святого Дмитрия Донского. Из-за большого количества прихожан возможность поклониться им будет только при проходе мимо.

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