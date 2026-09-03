Российские лыжники возвращаются на международные турниры
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru
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Ограничения отменила Международная федерация конного спорта.
Российские лыжники и сноубордисты триумфально возвращаются на международные турниры, правда пока в нейтральном статусе. Эту новость, которую ждали почти пять лет, уже подтвердили в международной федерации. Наши атлеты смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях. Ограничения отменяет и федерация конного спорта. Россияне смогут выступать со своим флагом и гимном.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов.
По итогам обсуждения Исполнительный комитет отменил ограничения на участие россиян во всех соревнованиях, проводимых под эгидой World Archery. Одиночные спортсмены и команды из РФ смогут выступить на грядущих состязаниях, включая Кубок мира и чемпионаты мира под своим национальным флагом и с исполнением гимна.
При этом вопросы участия в турнирах, организуемых континентальной федерацией World Archery Europe, остаются в ее ведении.
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