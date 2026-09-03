Фото, видео: www.globallookpress.com/Hauke SchrÃ¶der; 5-tv.ru

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Берлин усилил давление на Россию на фоне обвинений из-за дронов.

Сегодня, кажется, появился разгадка: зачем в Германии так громко раскручивали историю с неопознанными дронами над Лейпцигом.

В самой немецкой прессе уже звучат версии: разговоры о российской угрозе могут быть удобным объяснением для новых многомиллиардных расходов на вооружение Украины. Речь идет о поставках ракет и нескольких тысяч ударных беспилотников.

Получается, чем страшнее картинка с «российской угрозой», тем проще обосновать новые траты. На этом фоне правительство Фридриха Мерца идет еще дальше — закрывает российское консульство в Бонне и Русский дом в Берлине. О новой волне антироссийской истерии в Германии рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

С момента обнаружение в аэропорту Лейпцига дронов со взрывчаткой возле украинского АН-124 прошел месяц. Доказательств — ноль. Но виновата Россия. Временный поверенный в делах Германии — вызван в российский МИД. В делах межгосударственный главный принцип — принцип зеркальности. Санкции против России — не могут быть безответными. Как и следовало ожидать., Бернд Финке покидает здание министерства иностранных дел без комментариев.

В Германии придумывали, как под обвинения подвести базу. Не найдя улик, на голубом глазу просто предложили поверить на слово.

В итоге наше консульство в Бонне закрыто. Визовый режим для россиян будет ужесточен. Заодно приплели и новые санкции против «теневого флота». Деятельность Русского дома в Берлине — нашего крупнейшего культурного центра за рубежом — прекращается. Причем под фантастическими предлогами.

«Все эти разговоры о том, что это центр шпионажа, центр слежения за каким-то министерством, еще какие-то… Ну, там или кто-то пересматривал фильм „Чебурашка“ с известным тезисом, что хорошими делами прославиться нельзя, или что-то случилось. Но, во всяком случае, многие этого не понимают», — говорил посол Сергей Нечаев.

Зато все прекрасно понимают участники неформального слета русофобов в Ирландии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен- отрабатывают старый прием Геббельса: ложь, которую повторили многократно, похожа на правду. Нужен был новый повод для нападок на Россию — они его придумали.



«Это была атака с использованием материалов военного назначения, осуществленная российскими оперативниками на территории Европейского союза. Мы не потерпим этого», — говорит Урсула Гертруда фон дер Ляйен.

При этом в самой Германии творится полный хаос с безопасностью. Сегодня граната взорвалась на вокзале в Аугсбурге. Накануне крупнейшую ТЭС Бранденбурга атаковали самодельными ракетами. А в это время Берлин упорно ищет российский след. Так было и с Северными потоками: первая реакция из Германии — виновата Москва. И только потом признали: за терактом стоит Украина.



«Мы ежегодно дарим им миллиарды. Это все равно что ваш сосед перерезал вам водопровод, улыбнулся вам в лицо, а вы каждый день еще приносите ему бесплатный ящик воды», — говорит сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Это слова сопредседателя «Альтернативы для Германии» как раз про Украину. Раньше за партию голосовала в основном бывшая ГДР., а теперь все больше сторонников в густонаселенной Рурской агломерации, на Западе. Мерц же — глубокий аутсайдер. Подозрительные параллели.

Кстати, министр обороны Писториус за несколько дней до выборов призвал запретить «Альтернативу для Германии». Якобы, партия угрожает конституционному строю страны. Геббельса в немецком правительстве перечитывают регулярно, но понимают слишком буквально: тот пугал, что альтернативы нет — либо победа нацистов, либо большевиков. Но кто в Берлине вдается в такие детали.