На Дальнем Востоке запустили четыре крупных объекта при участии Путина

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Феоктистов; 5-tv.ru

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Новые заводы и порты: как российский лидер развивает регион.

Дальний Восток получил мощный импульс для развития. Владимир Путин дал старт сразу нескольким проектам, от которых зависит будущее всей страны. Среди главных — завод минеральных удобрений, он уже весной начнет выпускать продукцию, востребованную по всему миру. А еще — собственное производство танкеров-газовозов для Севморпути. Обо всем по порядку из Владивостока расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Рабочая поездка в Приморский край почти всегда означает большую морскую программу. Первая остановка — судостроительный комплекс «Звезда». Владимир Путин несколько раз с восхищением оглядывает гигантские гребные винты и даже оборачивается, чтобы посмотреть снова.

«Суда наши обеспечены серьезной движительной техникой. Это, грубо говоря, сердце судна», — пояснили президенту.

На следующую точку глава государства добирался морем. Катер «Ураган» под президентским штандартом остановился у одного из причалов Владивостока. Путин сошел на берег и тут же снова поднялся на борт — на этот раз рыболовного траулера «Капитан Юнак». Это гигантский плавающий завод. Добывает 60 тысяч тонн рыбы в год и тут же ее перерабатывает.

Капитанская рубка траулера больше напоминает командный пункт космического корабля. Огромное количество экранов, много параметров. Но все это необходимо для долгого автономного плавания. 11 месяцев в году это судно будет находиться в море.

Президенту проводят экскурсию, показывают, как живет экипаж. Столовая со шведским столом, просторные каюты. Как выяснилось, моряки ждали от Путина сигнал — чтобы собраться. И сигнал поступил.

«Алло, товарищи моряки, слышите меня?» — спросил президент.

«Нет. Владимир Владимирович, это только в одну сторону», — пояснили Путину.

В капитанской рубке траулера Путин тоже расписался на память — в судовом журнале. Пообщался с моряками, а потом отправился на остров Русский.

Президентская программа перевалила за полночь по местному времени, а ведь еще многое предстояло сделать. Например, запустить несколько важных объектов. Среди них — первая очередь Находкинского завода минеральных удобрений, контейнерный порт «Первомайский» во Владивостоке, фармацевтический завод, угольный морской терминал «Эльга».

«Мы в свое время приняли активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока, и эти планы реализуются. Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны», — сказал Владимир Путин.

Будущее самого макро-региона продолжили обсуждать уже глубокой ночью. Путин напомнил об инициативе, выдвинутой в прошлом году. Единая Дальневосточная территория опережающего развития должна прийти на смену разрозненным льготным режимам.

«Также анонсировалось введение во всех субъектах Дальневосточного Федерального Округа особого правового режима, который позволяет более оперативно, без лишних барьеров внедрять передовые технологии в экономике и социальной сфере», — сообщил президент.

Это совещание, помимо всего прочего, — подготовка к сегодняшней пленарной сессии Восточного экономического форума. Которая по традиции будет во многом посвящена развитию российского Дальнего Востока.

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