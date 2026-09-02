Фото: © РИА Новости/Сергей Власов

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Он напомнил, что такие события уже не раз совершались в российской истории.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным христианам по случаю второго обретения мощей святого князя Дмитрия Донского. Текст размещен на официальном портале Московского патриархата.

Предстоятель отметил, что в истории России не раз переживала такие события. В качестве примера он привел мощи святителя Тихона Задонского и преподобного Серафима Саровского. Однако, по его словам, обретение останков Донского в этом ряду занимает особое место.

«Повторные обретения мощей святых уже не раз совершались в российской истории. Так было, в частности, с мощами святителя Тихона Задонского, преподобного Серафима Саровского и других святых. Однако открытие честных останков благоверного князя Дмитрия после столетий войн и революции является для всех нас особым знамением Божиего Промысла — ободряющим знаком духовной поддержки и утешения», — заявил патриарх.

Он подчеркнул, что в сознании русского народа Дмитрий Донской навсегда остался «праведным воином», который в трудные времена сумел защитить страну от нашествия захватчиков. Обретение его мощей в наши дни предстоятель назвал важным событием — в период, когда Россия сталкивается с серьезным внешним давлением.

«Сегодня против народов Руси, как и при князе Дмитрии Донском и преподобном Сергии Радонежском, действуют силы, желающие разделить нашу церковь и общество, лишить нас исторической памяти и единства», — добавил патриарх.

Священнослужитель призвал верующих помолиться святому и попросить оградить «землю Русскую от всякого врага и супостата», а также о крепости сил бойцам российской армии, о мудрости властям, а также мире и победе для русского народа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мощи Дмитрия Донского будут доступны для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября.

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