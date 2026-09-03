Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным — но при одном условии
Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным для подписания мира по Украине
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Глава Белого дома также указал на важность экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Встреча с президентом России Владимиром Путиным возможна при готовности сторон к подписанию мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.
«Я хочу сделать это, когда мы будем готовы заключить мирную сделку», — сказал глава государства.
Трамп подчеркнул, что мог бы организовать переговоры «немедленно». При этом он заявил, что не видит смысла в них до достижения договоренностей.
«Я хочу сделать это, когда конфликт будет заканчиваться, и я думаю, что это произойдет», — добавил президент.
Руководитель Белого дома также отметил, что поддерживает контакты с Путиным. Кроме того, он указал на желание Вашингтона поддерживать хорошие отношения с Москвой, что, по его словам, хорошо повлияет на экономическое сотрудничество России и США.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность трехсторонних переговоров с участием глав России, США и Украины. Он пояснил, что целью такой встречи стало бы оформление и закрепление договоренностей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.