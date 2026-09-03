Число погибших при крушении судна у Северного Кипра возросло до девяти

Фото: Reuters/Yiannis Kourtoglou

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Судно затонуло 30 августа в 2,5 километрах от берега города Гирне.

Число погибших при крушении пассажирского судна у побережья непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Унал Устель. Его слова приводит газета Kıbrıs Postası.

По данным издания, во время поисковой операции спасатели обнаружили тело мужчины примерно 50 лет. Его личность пока не установлена. Тело доставили в государственную больницу имени Бурхана Налбантоглу в северной части Никосии для опознания.

Таким образом, спасателям удалось обнаружить одного из 20 пассажиров, которые ранее числились пропавшими без вести.

Судно с 259 пассажирами и восемью членами экипажа потерпело крушение 30 августа в 2,5 километрах от берега города Гирне. Судно перевернулось и затонуло на глубине 514 метров. Поисковая операция продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на затонувшем у берегов Северного Кипра пароме были две россиянки. Одну из них — девочку Милу Озджан — удалось спасти, угрозы ее жизни нет. Ее мать Юлия Озджан числится пропавшей без вести. Как уточнили в российском посольстве, после крушения ребенка доставили в военный госпиталь в Кирении, а затем передали родственникам в Турции. Дипломаты продолжают поддерживать связь с семьей девочки и следят за поисково-спасательной операцией.

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