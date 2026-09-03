Юра Борисов воплотил Илью Суцкевера на первом кадре фильма про OpenAI

Опубликован первый кадр фильма про основателей OpenAI с Юрой Борисовым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Картина расскажет о скандальном увольнении и возвращении главы компании в 2023 году.

Опубликован первый кадр из киноленты «Искусственный», посвященный создателям ChatGPT из компании OpenI. В центре внимания — актеры Эндрю Гарфилд и Юра Борисов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Оба артиста воплотят на экране ключевых фигур американской организации: Гарфилд предстанет в роли программиста и предпринимателя Сэма Альтмана, а Борисов сыграет сооснователя корпорации и одного из основных специалистов в сфере безопасности Илью Суцкевера.

Сюжет фильма разворачивается кадрового кризиса в 2023 году, когда Альтман был уволен с поста генерального директора, но спустя пять дней его восстановили в должности на фоне массовых протестов сотрудников OpenI. Многие из работников планировали уйти вслед за Сэмом, а крупные инвесторы, включая Microsoft, активно добивались его возвращения. Ситуация привела к масштабным перестановкам.

Накануне премьеры картины руководитель компании дал интервью, в котором заявил, что разработчики искусственного интеллекта осознают риски катастрофы своего детища, однако конкуренция с Китаем заставляет не сбавлять темп.

Я также думаю, что многие люди, которые занимаются созданием ИИ, говорили примерно следующее: «Есть 25-процентная вероятность, что мы уничтожим мир. И да, мы все равно будем двигаться вперед как можно быстрее, потому что иначе те плохие парни сделают это первыми», — сказал Альтман.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юра Борисов без страховки взобрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ и развернул флаг фильма «Девятая планета», в котором российский актер исполнит главную роль.

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