Билеты на поезда дальнего следования можно купить за цифровые рубли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый вариант оплаты дополнил ранее доступные способы дистанционной покупки билетов.

Пассажиры поездов дальнего следования теперь могут оплачивать билеты цифровыми рублями. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания «Российских железных дорог») в Telegram-канале.

Новый способ оплаты доступен для клиентов, которые приобретают билеты через сервис «Заказ билета по телефону». Для оформления поездки пассажиру необходимо связаться с оператором, сообщить маршрут, дату отправления и данные пассажиров.

После оформления заказа клиент получает ссылку на оплату по указанному номеру телефона или адресу электронной почты. Перейдя по ней, можно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты, указать банк, поддерживающий такие операции, и подтвердить платеж в банковском приложении.

После успешной оплаты электронный билет и кассовый чек направляются пассажиру по указанным контактным данным. В ФПК отметили, что операции с цифровым рублем для граждан России проводятся без комиссии. Новый вариант оплаты дополнил ранее доступные способы дистанционной покупки билетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам стали доступны цифровые рубли. С 1 сентября граждане получили возможность использовать новую форму национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Банки уже начали принимать заявки на открытие цифровых кошельков. С помощью цифрового рубля можно оплачивать покупки, заказы на маркетплейсах и совершать переводы. Все операции с новой формой валюты являются бесплатными, а система предусматривает дополнительные меры защиты от мошенников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.