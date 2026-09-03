Автокредит в 2027 году: эксперт объяснил, когда выгодно погасить долг досрочно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На что обратить внимание заемщикам и как не переплатить?

Досрочно погасить автокредит в 2027 году будет выгодно в том случае, если ставка по займу выше доходности, которую можно получить от размещения денег на вкладе. Об этом Газета.ру рассказал собственник группы компаний «КМ/Ч» Иван Трандин.

По словам эксперта, при ставках по автокредитам на уровне 18–25% направить свободные средства на уменьшение долга чаще всего выгоднее, чем хранить их на депозите.

«Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках сейчас составляет около 12,9% годовых. Поэтому гарантированная экономия на процентах по большинству автокредитов превышает потенциальный доход от депозита», — отметил Трандин.

Он добавил, что исключением могут быть специальные программы автопроизводителей с низкой ставкой по кредиту. Также сохранять деньги может быть разумно заемщикам, которым необходим финансовый запас на случай снижения доходов.

Эксперт привел пример: при остатке автокредита 1,5 миллиона рублей на три года и ставке 15% внесение 500 тысяч рублей позволит сэкономить около 124 тысяч рублей при уменьшении ежемесячного платежа. Если сохранить прежний размер платежа и сократить срок кредита, экономия составит около 221 тысячи рублей.

При ставке 20% выгода может достигнуть примерно 169 тысяч рублей при снижении платежа и 309 тысяч рублей при сокращении срока. При ставке 25% уменьшение срока кредита позволит сократить переплату более чем на 400 тысяч рублей.

По словам Трандина, сокращение срока займа почти всегда дает большую экономию на процентах, тогда как уменьшение платежа помогает снизить текущую финансовую нагрузку.

При полном досрочном погашении кредита в некоторых случаях заемщик может вернуть часть стоимости страхования, связанного с займом. Однако возможность возврата зависит от условий конкретного полиса.

Эксперт также предупредил, что ждать снижения ставок для рефинансирования стоит осторожно. Дополнительные комиссии, необходимость нового страхования и ограничения по возрасту автомобиля могут уменьшить выгоду. При выборе нового кредита важно учитывать не только ставку, но и полную стоимость займа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водителям разрешат предъявлять права и СТС через мессенджер МАКС. В Минцифры России заявили, что электронные версии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства можно будет показывать инспекторам ГИБДД наравне с бумажными документами. Правительство уже подписало соответствующие изменения в правила дорожного движения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.