Россиянам может не хватить красной икры на Новый год

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рухнуло производство любимого деликатеса россиян.

В России с начала путины произведено 1,74 тыс. тонн красной икры, однако эксперты считают, что имеющихся объемов достаточно для покрытия спроса.

Выпуск икры нового лова оказался в 3,5 раза ниже показателя за аналогичный период 2025 года и почти вдвое меньше уровня 2024-го. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Данные о производстве приводит «Честный знак».

Снижение подходов лососевых в Рыбном Союзе объяснили естественной цикличностью воспроизводства запасов и природными факторами. По словам экспертов, сокращение уловов наблюдается не только в России, но и в других странах, где ведется промысел лосося, в частности в США и Японии.

Зверев назвал снижение производства красной икры в текущем году неизбежным, но не катастрофичным. По его словам, нынешние объемы остаются в 5–6 раз выше исторических минимумов.

Глава ВАРПЭ также считает, что произведенного количества достаточно для удовлетворения спроса. Дополнительным фактором в Рыбном Союзе называют запасы прошлогодней икры, которая, как отмечают представители организации, была получена при весьма удовлетворительных показателях вылова.

Таким образом, несмотря на заметное сокращение выпуска икры нового лова, текущие объемы производства и сохранившиеся запасы прошлогодней продукции, по оценке экспертов, позволяют обеспечить потребности рынка.

Ранее 5tv.ru писал о том, как в Хабаровском крае нашли 312 килограммами красной икры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.