Бывшая возлюбленная Данилы Козловского ответила на его заявление об алиментах
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru
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Ольга Зуева опровергла финансовое участие Данилы Козловского в жизни их общей дочери
Ольга Зуева, бывшая избранница Данилы Козловского, снова сделала публичное заявление. Актриса и модель, которая в сети ознакомилась с его опровержениями по вопросу о неуплате алиментов, рассказала, что последний денежный перевод на счет общей дочери Оды-Валентины приходил 4 июня. А саму наследницу актер видел своими глазами полгода назад.
«“Выполнял… призывал… способствовал…». История не терпит сослагательного наклонения, а забота о ребенке — глаголов в прошедшем времени. Движение средств по счету подтверждается банковскими документами. Здесь нет места для интерпретации. С 4 июня денежные средства на содержание дочери не поступали, — заявила Зуева.
Также актриса добавила, что никак не ограничивает общение Козловского с их общим ребенком.
«Что касается „ограничений в общении“: последний приезд к дочери состоялся в феврале. На мой вопрос „когда приедешь в следующий раз?“ ответа нет до сих пор», — рассказала она.
Ранее 5tv-ru писали о том, что Тимуру Родригезу вновь отказали в уменьшении суммы алиментов.
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