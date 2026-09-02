Школьник задушил сверстницу зарядным проводом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тело 15-летней девочки обнаружили в чебоксарской квартире.

Школьника задержали по подозрению в убийстве в Чебоксарах. Предполагаемая жертва — 15-летняя девушка. Ей было столько же лет, сколько и возможному убийце. Как стало известно 5-tv.ru, тело нашли 1 сентября в квартире на проспекте Тракторостроителей. По предварительным данным, школьницу задушили проводом от зарядного устройства. Обстоятельства и причины смерти выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что две школьницы в Орехово-Зуево Московской области были задержаны по подозрению в жестоком убийстве 12-летнего мальчика. По информации источника 5-tv.ru, девушки совершили тяжкое преступление и сняли его на видео ради челленджа. Ребенка без признаков жизни с многочисленными колото-резанными ранами обнаружили в подвале заброшенного дома в деревне Кабаново.

По факту гибели следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве, которое соответствует ст. 105 Уголовного кодекса. В Главном следственном управлении по Московской области сообщили, что в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения.

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