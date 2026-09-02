МИД РФ отверг обвинения Берлина в причастности России к инциденту в Лейпциге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Действия Берлина рассматриваются как шаг к разрушению многолетнего потенциала двусторонних отношений.

Действия германских властей, которые обвинили Россию в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, получат жесткий ответ. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В МИД России 2 сентября вызвали временного поверенного в делах ФРГ. Немецкому дипломату заявили, что российская сторона отвергает обвинения Берлина о якобы причастности Москвы к произошедшему в аэропорту Лейпцига.

В российском ведомстве назвали предъявленные Германии обвинения «абсолютно надуманными». Кроме того, в МИД РФ заявили, что решение правительства ФРГ закрыть Генеральное консульство России в Бонне и Российский дом науки и культуры в Берлине рассматривается как шаг к разрушению многолетнего потенциала двусторонних отношений.

«Берлин сознательно пошел на откровенную провокацию, целью которой является эскалация в российско-германских отношениях. Действия германских властей получат жесткий ответ», — говорится в сообщении МИД России.

Ночью 5 августа 2026 года в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета заметили беспилотник. Дрон нес взрывчатку. Устройство не сработало из-за неисправного детонатора. После обнаружения БПЛА воздушную гавань закрыли. Тем временем самолет ушел на второй круг, в ходе которого в него попал еще один беспилотник. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что Россия может быть причастна к инциденту с БПЛА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия решила закрыть Генеральное консульство России в Бонне. Глава МИД ФРГ заявил, что соответствующие документы уже направлены российской стороне. Решение о прекращении работы диппредставительства принято в рамках пересмотра дипломатического присутствия иностранных государств на территории Германии.

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