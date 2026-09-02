В центре квеста: почему туристы из КНР массово фотографируются у крейсера «Аврора»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Изображение легендарного корабля знакомо каждому китайскому выпускнику.

Легендарная «Аврора» в Петербурге оказалась в центре исторического квеста. Придумали его туристы из Китая. Они массово делают фото с учебником на фоне корабля-музея. Сама же книга спрятана в тайнике неподалеку от крейсера. Книжный код решила разгадать и корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Лицо и одежда неважны, главное в кадре — учебник истории и крейсер «Аврора». Китайские туристы устроили книжную эстафету в Петербурге.

Потому что легендарный крейсер — прямо на обложке учебника за девятый класс. И хоть в самом пособии об истории России лишь пара параграфов, это изображение до боли знакомо каждому китайскому выпускнику.

«Если вы покажете это изображение любому китайцу, он сразу его вспомнит — со средней школы. Я не знаю, как правильно произносится фамилия „Ленин“, но мы все о нем знаем. А „Аврора“ — это исторический символ революции!» — говорит турист из КНР Чжоу.

И самое интересное: для участия во флешмобе не обязательно привозить учебник с собой. Несколько экземпляров передают из рук в руки. Прячут где-то неподалеку, фотографируются, подписывают и возвращают.

— Каждый, кто приходит, может взять и подписать, оставить свое послание всему миру!

Говорят, еще совсем недавно заветный учебник истории можно было найти за электрощитком или внутри, и книгу туристы доставали, даже не опасаясь за собственное здоровье. Но сейчас все здесь плотно закрыто. Очевидно, иностранные гости вынуждены были найти другое, более укромное место.

Но какое именно — судя по растерянным лицам, они и сами еще не знают.

— Она исчезла!

Появление такого тренда одни эксперты связывают с ростом популярности путешествий в Россию именно среди молодых китайцев.

«На самом деле, китайские туристы много знают про Россию. Настолько какие-то паттерны, какие-то шаблоны нам откликаются, когда мы их в детстве видим. Поэтому роль учебников и роль среднего образования очень сильно сложно переоценить», — сказала гид для китайских туристов Елена Бреус.

А другие — с масштабной реформой образования, которую именно сейчас переживает Поднебесная.

«Сейчас учебники вот этого поколения с „Авророй“ на обложке замещаются новыми, и уже на новых учебниках „Авроры“ нет на обложке. Поэтому это становится каким-то историческим артефактом. Здесь такая некая связь между разными людьми, которые приезжают в город. Между ними выстраивается такая некая преемственность», — сказала директор лаборатории изучения китайского туризма, старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Полина Рысакова.

Причем со школьными учебниками гости из КНР гуляют не только по Петербургу, но еще, например, по Венеции и Риму. Фото тайника и трогательные послания соотечественникам в соцсетях — прилагаются.

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