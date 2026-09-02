«Не ожидал, что будет так круто»: подробности визита Путина на верфь «Звезда»

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Феоктистов; 5-tv.ru

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Президент с восхищением осмотрел суда с уникальным оснащением.

Во Владивостоке Владимир Путин сегодня посетил крупнейшую в стране верфь «Звезда». Там строят все типы крупнотоннажных судов. В том числе буровые платформы для работы в Арктике. А еще глава государства осмотрел танкер-газовоз, который будет работать на Северном морском пути. О том, что еще показали президенту — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Рабочая поездка в Приморский край почти всегда означает большую морскую программу. Первая остановка — судостроительный комплекс «Звезда». Владимир Путин несколько раз с восхищением оглядывает гигантские гребные винты — и даже оборачивается, чтобы посмотреть снова.

— Суда наши обеспечены серьезной движительной техникой. Это, грубо говоря, сердце судна.

— Я знаю, это самым сложным является.

— Ну и от 10 до 15% цены судна.

Впрочем, торг здесь неуместен. Других таких винто-рулевых колонок просто не найти. Они выдают мощность до 15 мегаватт, подходят для всех видов крупнотоннажных судов.

«Уникальность еще в том, что данная колонка рассчитана на очень высокий класс ледовой обстановки. Может разворачиваться на 360 градусов», — сказал заместитель генерального директора по производству завода ВРК «Сапфир» Николай Кариковский.

Что позволяет ледокольным танкерам пробивать лед толщиной более двух метров. Три таких винта установлены на газовозе «Петр Столыпин». Он будет работать на Северном морском пути круглый год, сейчас готовится к ходовым испытаниям и передаче заказчику.

Первый такой газовоз «Алексей Косыгин» уже перевозит СПГ по Севморпути, всего в серии пять ледокольных танкеров. Путина просят расписаться на фотографии — на память и на удачу.

«Я уже говорил, я не ожидал, что будет так круто. И по технологиям, по организации работы. Молодцы!» — сказал президент.

Логично, что на следующую точку глава государства добирался морем. Катер «Ураган» под президентским штандартом остановился у одного из причалов Владивостока. Путин сошел на берег и тут же снова поднялся на борт — на этот раз рыболовного траулера «Капитан Юнак».

Это гигантский плавучий завод. Добывает 60 тысяч тонн рыбы в год и тут же ее перерабатывает. На выходе — филе минтая и сурими, то есть всем знакомые крабовые палочки.

Капитанская рубка траулера больше напоминает командный пункт космического корабля. Огромное количество экранов, много параметров. Но все это необходимо для долгого автономного плавания. 11 месяцев в году это судно будет находиться в море.

— На что способно это судно?

— Ну, каждые шесть часов может вылавливать по 200 тонн рыбы, минтая, и все это обрабатывать, перерабатывать, что за борт абсолютно ничего не идет. Вся рыба пойманная обрабатывается и остается на борту судна, — сказал капитан-директор большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Юнак» Аркадий Перетолчин.

Президенту проводят экскурсию, показывают, как живет экипаж. Столовая со шведским столом, просторные каюты. Как выяснилось, моряки ждали от Путина сигнал — чтобы собраться. И сигнал был дан.

Моряки услышали и собрались на палубе.

— Сложно работать? Вахта у вас?

— Есть такое, чуть-чуть.

— По сколько месяцев вы здесь?

— Шесть.

В капитанской рубке траулера Путин тоже расписался на память — в судовом журнале. А потом отправился на остров Русский. В международной программе дня — переговоры с премьер-министром Монголии.

«Вчера в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества, как вы знаете, у нас состоялась содержательная беседа, встреча с президентом Монголии. С удовлетворением констатировали рост товарооборота. В прошлом году на 4,5%, а в первом полугодии текущего года еще плюс 18,1%», — сказал Владимир Путин.

Президентская программа во Владивостоке уходит в ночь. Владимир Путин встретился с заместителем премьера Госсовета Китая. И это не последний пункт повестки.

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