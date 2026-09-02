В Кавминводах проверяют на наличие взрывчатки найденную на улице пачку купюр

Фото: www.globallookpress.com/Oleg Spiridonov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подозрительный предмет выбросил из автомобиля неизвестный мужчина.

В районе Минеральных Вод специалисты проверяют предмет, который может оказаться замаскированным взрывным устройством. Обнаруженный на улице объект внешне напоминал пачку банкнот. О находке сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в мессенджере МАКС. Специалисты занимаются обезвреживанием подозрительного предмета.

«Замечена лежащая на улице „пачка банкнот“, которая, возможно, является замаскированным взрывным устройством. Сейчас его обезвреживают», — написал Владимиров.

По информации источника 5-tv.ru предмет, похожий на пачку купюр, выбросил из автомобиля неизвестный. Внутри находились бумажная начинка и провода, а сверху были размещены настоящие банкноты.

Собеседник издания предположил, что обнаруженный объект может быть муляжом. Автомобиль, из которого выбросили предмет, объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пляжах Кабакум и Паша-Дере рядом с болгарской Варной обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов.

Один из найденных аппаратов передали для транспортировки на военно-морскую базу в Варне. Районы обнаружения были оцеплены пограничными службами и подразделениями Военно-морских сил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.