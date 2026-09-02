Кардиолог оценил вероятность смерти Дмитрия Донского от инфаркта

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

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Специалист обратил внимание на образ жизни правителя и травмы, полученные им в боях.

Причина смерти великого князя Дмитрия Донского, чьи мощи обнаружили в Архангельском соборе Московского Кремля, до сих пор остается неизвестной. Версию о том, что правитель мог умереть в 38 лет из-за инфаркта, в беседе с aif.ru оценил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, вероятность сердечного заболевания у князя могла быть невысокой из-за образа жизни и физической подготовки. Дмитрий Донской с детства тренировался, носил тяжелые доспехи и участвовал в военных походах, что требовало большой выносливости.

«Я сомневаюсь, что смерть князя могла быть связана с заболеванием сердца по типу инфаркта. Он с детства тренировался, наши воины в то время носили на себе тяжелые доспехи, мечи. То есть они были физически выносливыми», — сказал Кондрахин.

Врач также отметил, что питание того времени также не предполагало большого количества продуктов с высоким содержанием жиров и трансжиров, которые считаются факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом эксперт подчеркнул, что полностью исключать такую возможность нельзя. Среди возможных факторов риска он назвал травмы, полученные князем в боях. По словам врача, на черепе Дмитрия Донского обнаружили характерную вмятину.

Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского нашли в августе во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Специалисты обнаружили три белокаменных саркофага, расположенных у южной стены собора. В них находились захоронения Дмитрия Донского, его отца Ивана II Красного и угличского князя Дмитрия Ивановича Жилки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что частицу мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского пронесут во время Общемосковского крестного хода 6 сентября. О планах провести святыню по маршруту шествия заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. После завершения крестного хода частицу мощей, вероятно, вернут в храм Христа Спасителя.

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