Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 7 по 13 сентября.

Пока Солнце двигается по Деве, у нас получится навести порядок в тех областях жизни, где его пока нет. Особенно эффективно налаживание рабочего процесса, забота о здоровье, самодисциплина, организация бытовых дел. Личная жизнь на этом этапе занимает место меньше других сфер. Выбор делается скорее рассудком, нежели чувствами, но зато верность своим привязанностям сильна. Гармоничный аспект Марса снабдит уверенностью в правильности выбора и добавит ясности в каком направлении двигаться.

Первую половину недели свита Солнца — Меркурий и Венера — пребывают в знаках своей «обители». Это наилучшее время для обновления и покупки технических устройств, повышения уровня квалификации, учебы, решения сложных задач, выхода на новый уровень сотрудничества, переговоров, заключения договоров, получения консультаций, уходовых процедур и примирений.

Но уже с четверга, 10 сентября, происходит ряд значимых событий.

Меркурий врывается в изящное пространство Весов, чтобы создать наиболее благоприятные условия для применения коммуникативных и дипломатических навыков, решить юридические дела, преуспеть в области консалтинга, делового сотрудничества и построения личных отношений.

Повышается интерес к развлечениям, шансы реализоваться в искусстве и обрести новые знакомства с противоположным полом также высоки. Гармоничные аспекты с Плутоном и Ураном помогают глубоко проанализировать проблемные вопросы и принять нестандартные, но верные решения.

Слово может использоваться как инструмент влияния. Хорошо дается убеждение и даже появляется способность манипулировать поведением других людей посредством речи. Покупка подарков тем, кого вы любите, окажется заряженной этими магическими энергиями и усилит связь между вами.

Венера покидают уютную гавань Весов и переходит в финансовое поле и на территорию острых ощущений Скорпиона. В этом пространстве ей не особо комфортно. Проявляются внутренние комплексы, неудовлетворенность чувств и потребность в остроте ощущений. Усиливается жажда обладать объектом любви, ревность и стремление к контролю.

Плутон добавит разрушительной силы, благодаря которой получится встряхнуть сферу чувств и отношений, произвести ревизию привязанностей и окружения. У тех, кто готов пройти проверку на прочность, в отношениях появятся глубина и страсть. Честные разговоры и искренность помогут укрепить союз и исцелить прошлые обиды.

При этом возрастает интерес к большим деньгам и самое время использовать талант распоряжаться не только своими ресурсами, но и чужими. Однако, в отношении денег лучше сохранять скрытность и не афишировать свои доходы.

В этот же день Уран присоединится к высшим планетам, находящимся в ретроградном движении и будет склонять к пересмотру взглядов и поиску новых идей. Интеллектуальный космический гигант, проходя по Близнецам, ратует за использование этой мощной энергии с умом: отделить жизнеспособное от неоправданных рисков, переосмыслить информацию, проверить на прочность свои цели и проекты.

11 сентября, вместе с новолунием в Деве, зарождается импульс к новым начинаниям. Прекрасное время для начала правильного питания, построения режима дня, отдыха и легкого спорта, проведения диагностики организма, для генеральной уборки, систематизации дел и планирования. Замечательный эффект дает пилинг, любые косметические процедуры, массажи. Нежелательно проводить вмешательства, связанные с ЖКТ, не заниматься самолечением и не употреблять продукты в подозрительных местах.

В течении всей недели важно совершать действия, продиктованные заботой о близких. Также не стоит откладывать интенсивную и регулярную работу над собой, способную привести к значительным позитивным переменам.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам этот период хорошо подходит для разработки систем, классификации информации и «доводки» мелочей в сложных вопросах. За сжатый срок вы способны совершить качественный скачок в самообразовании и приобрести новые практические навыки. Настойчивость и внимание к деталям помогут добиться желаемого. При этом обилие бытовых и служебных дел может вызвать перенапряжение. Следует обратить свое внимание на здоровый образ жизни и присмотреться к полезному питанию, постепенно вводя такие привычки в жизнь.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов возрастает желание творить, созидать, создавать новое. У вас достаточно энергии и внутреннего огня, чтобы зажечь других людей. Отличное время для общения и публичных выступлений, запуска собственного проекта и досуга с детьми. Повышается сексапильность и магнетизм, так что можно ожидать увеличения числа поклонников и поклонниц, а также улучшить существующие романтические привязанности.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы могут быть подвержены колебаниям настроения, изменению самочувствия, обидчивости. Высокая степень вовлечения в домашние дела — хочется сделать все по-своему, многое переделать и перестроить. Сейчас, как никогда, вы способны оценить уют родного дома. Важные дела лучше перенести на следующую неделю, а пока постарайтесь отдохнуть от суеты и шума, побыть в кругу семьи. Подходящее время, чтобы расстаться с вредной привычкой, связанной с перееданием.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков хорошо получается интеллектуальная работа, в особенности, которая требует знаний, сопоставлений или написания отчетов. Вам становится легче усваивать сложную информацию, осознавать скрытые связи и истинные причины процессов. Звезды рекомендуют вам проявлять себя через слово, убеждать в своей точке зрения, не лениться учиться новому. Не допускайте перевозбуждение нервной системы. Неспешные прогулки на свежем воздухе в совокупности с дыхательными практиками сотворят чудеса.

Лев — гороскоп на неделю

Львов ожидает увеличение доходов, удачные и выгодные покупки. Самое благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Хорошо идут дела, связанные с недвижимостью и любыми имущественными вопросами. Появляется желание комфорта и уюта, хочется посетить места, связанные с искусством и красотой, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане. Не отказывайте себе в маленьких радостях, чтобы получить большое удовольствие

Дева — гороскоп на неделю

У Дев увеличиваются пробивные способности. Огромный приток жизненных сил позволит многое сделать за этот короткий промежуток времени — что-то, представляющееся для вас очень важным. Если вы почувствуете стремление поменять собственный облик — у вас получится. Вы заметите, как вследствие меняется и восприятие вас другими людьми. Так что пора сбросить вес, начать новую тренировочную программу или праведный образ жизни

Весы — гороскоп на неделю

Весов увлекают тайны, секреты, непознанные миры. В это время вы действительно можете узнать что-то скрытое. Хороший момент для психоаналитических сессий и работы с собственным бессознательным. Сами собой решаются внутренние проблемы, которые раньше не решались. Это замечательный период для самопознания, прощения самих себя и тех, на кого есть обиды. Вашей общительной натуре легко дастся уединение — оно окажет успокаивающее и гармонизирующее воздействие. Постарайтесь расслабиться и отдаться потоку.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы фонтанируют новыми идеями, планами, проектами. Будьте готовы получать инсайты и изобретать нестандартные решения в привычных ситуациях. Возникает необходимость активного участия в общественной и политической жизни. Чтобы успешно продвигаться вперед и обрести социальное признание, нужно работать в команде. Посвятите больше свободного времени друзьям и поддержите проекты близких по духу людей. Помимо общения в узких кругах, можно создать свое сообщество по интересам.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам звезды рекомендуют использовать этот плодотворный период для повышения собственной значимости. Успех в делах может во многом зависеть от ваших организаторских способностей и укрепления своей репутации как отличного профессионала. Можно получить высокую должность, статусную работу, положение в обществе, а можно задуматься о смене профессии или начале новой трудовой деятельности в качестве предпринимателя

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов пробуждается интерес к вещам глобальным и философским, к явлениям культурной и политической жизни. Удаются крупные проекты и возможность сделать что-то действительно общественно значимое. Хороший момент для контакта с людьми, имеющими отношение к власти. Значительно возрастает и ваш авторитет, пусть даже в узком кругу. В любом случае — это период успеха и социального признания, а также шанс побыть популярнее, чем обычно.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи становятся немного магами и интуитивно осваивают необходимый навык, который помогает формировать события усилием воли. Значительно возрастает предприимчивость и способность решать сложные задачи. Один из лучших моментов для начала воплощения своих планов в жизнь. Видеть слабые места других и удачно использовать их в своих целях может вывести вас на высокий уровень. Хорошее время для обучения новым спортивным, физическим или бизнес-навыкам, а также для включения в активный соревновательный процесс.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб взлет популярности, особенно среди противоположного пола. Легко появляются новые романтические знакомства и устанавливаются деловые отношения. Весьма полезным окажется составление делового плана совместно с партнером. Благоприятное время для заключения договоров, союзов, для интенсивной общественной деятельности, подготовки всяческих юридических документов, получения или проведение консультаций.

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