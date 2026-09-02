Стена рухнула в детском саду Обнинска: пострадали трое детей

Обнинске три ребенка пострадали при обрушении стены в детсаду

Фото: MAX/Стефан Перевалов Глава Обнинска/stefan_perevalov

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На место происшествия выехал глава города.

Три ребенка пострадали при обрушении стены на территории детского сада «Дюймовочка» в Обнинске Калужской области. Об этом сообщил глава города Стефан Перевалов.

По словам мэра, инцидент произошел на веранде дошкольного учреждения. После сообщения об обрушении он выехал на место происшествия.

«В детском садике „Дюймовочка“ обвалилась стена на веранде. Срочно выехал на место. Трое детей получили небольшие травмы: ссадины и ушибы. Все дети под наблюдением врачей», — написал Перевалов. Глава города отметил, что пострадавшие дети находятся под контролем медицинских специалистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кушнаренковской гимназии в Башкирии девятиклассник ранил одноклассника ножом во время конфликта. Инцидент произошел на уроке. По предварительным данным, причиной нападения стал личный спор между школьниками.

Пострадавшего ученика доставили в Центральную районную больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работают следователи. В образовательное учреждение также направили Антикризисную бригаду Министерства просвещения.

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