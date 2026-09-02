На ВЭФ уже подписали соглашения на 487 миллиардов рублей

Фото, видео: © РИА Новости/ Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Один из важнейших проектов, который обсуждают на форуме — Северный морской путь и его возможности для всего мира.

Глобальные изменения торговых маршрутов — одна из главных тем, которую обсуждают эксперты и представители бизнеса в рамках Восточного экономического форума. Из Южной Кореи уже стартовал пилотный грузовой рейс по Севморпути. А в перспективе этот маршрут свяжут в единую сеть с железнодорожными ветками и крупнейшими сибирскими реками. Детали масштабных проектов узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин

Атмосфера второго дня форума исключительно деловая. Бизнес-партнеры что-то обсуждают на ногах, спешат заключать сделки. Здесь же иностранные дипломаты укрепляют связи с Россией.

«Восточная Россия — это замечательное место для туризма, для культуры и экономической прозрачности. Я так рад быть здесь первый раз», — сказал посол Пакистана в РФ Файсал Ниаз Тирмизи.

Уже подписано накануне — по словам руководства площадки — 47 соглашений на 487 миллиардов рублей. Европейцы, в том числе из недружественных государств, тоже замечены в коридорах, но особо не публичны.

«Я думаю, что они по-разному работают. И есть те, которые афишируют, есть те, которые нет. Зависит от бизнеса, от тех условий, в которых они находятся, и как они считают, так они себя и ведут», — сказал директор ВЭФ, заместитель директора фонда «Росконгресс» Игорь Павлов.

Пока одни ведут долгие переговоры, китайцы на выставке «Сделано в России» крутят в руках банки русских огурцов и едят сухари. Большим спросом у покупателей из Поднебесной пользуется наша мука.

«Российские продукты очень подходят к китайскому рынку, потому что видишь, что они природные, без ГМО, есть стандарты европейские. А в Китае, честное слово, там очень много таблеток», — сказал китайский предприниматель Вэй Юй.

Вэй Юй — владелец сети русских магазинов в Китае уже больше десяти лет. За это время у него появились постоянные покупатели, сложилась логистика. Чтобы наши продукты приезжали к нему еще быстрее, он очень рассчитывает на Трансарктический коридор — это вообще одна из главных тем форума, входит в модель развития Дальнего Востока.

«Мы действительно по поручению президента и правительства подготовили модель, она согласована практически всеми ведомствами, ее утвердило правительство. Первый и базовый — это грузоперевозка. И мы, конечно, исходим из некоего оптимистичного сценария, что величину в 100 миллионов тонн мы пересечем где-то на рубеже 2030–2032 года», — сказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Это планируемый объем перевозок по Севморпути, но Трансарктический коридор объединяет крупнейшие сибирские реки, автомагистрали и железнодорожные ветки.

Здесь, в столице Дальнего Востока, будет создан мультимодальный хаб. Грузы из стран Юго-Восточной Азии будут направляться в новые терминалы, чтобы затем пойти в Европу по маршруту Северного морского пути. Срок доставки — на две недели меньше, чем через Суэцкий канал.

Севморпуть — маршрут безопасный, в отличие от нынешнего, который постоянно грозятся перекрыть хуситы, а участники ближневосточного конфликта то берут плату за Ормуз, то нет. Журналистов интересует стоимость прохода по Севморпути для азиатских партнеров. Несколько китайских контейнеровозов уже опробовали путь. Прямо сейчас по нему идет судно из Южной Кореи.

«Точно не будет ничего похожего на Ормузский пролив. Я думаю, сохранится плата за ледокольную проводку, просто потому что ледокол — это дорогой инструмент, который нужно окупать», — сказал министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Новые ледоколы и контейнеровозы, которые могут круглогодично ходить по Севморпути, уже проектируются и возводятся. Один из макетов представлен на форуме. Строят его в Китае для их же партнеров. Со стапелей судно спустят через два года, корпус уже прошел испытания в ледовом бассейне.

«Это судно класса Арк-7, способное преодолевать льды самостоятельно, более чем 2,1 метра толщиной льда», — сказал председатель Совета директоров ООО «Эко Шиппинг» Павел Андреев.

К запуску Трансарктического коридора морские порты Мурманска и Архангельска — важные транспортные узлы на пути — ждет модернизация. Всего 300 проектов на 32 триллиона рублей. Это и есть будущее развития экономики Арктики и Дальнего Востока.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.