Сезонное меню: какие продукты помогут подготовить организм к осени

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подготовка организма к холодам начинается не только с режима дня, но и с привычек питания.

С наступлением осени в рацион стоит добавить больше сезонных овощей, фруктов и зелени, а также отказаться от частого употребления полуфабрикатов. Об этом нутрициолог Надежда Чернышова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, организму важно не мешать самостоятельно выполнять свои функции, а для этого необходимо обеспечить его необходимыми питательными веществами и сократить количество вредных продуктов в рационе.

«Нашему организму главное — не мешать. Главное — его избавить от вредных веществ и дать достаточное количество пропитания. Потому что наш организм, он все умеет синтезировать сам», — объяснила Чернышова.

Нутрициолог отметила, что осень является подходящим временем для того, чтобы разнообразить питание свежими овощами, фруктами и зеленью. Она рекомендовала не ограничиваться привычными продуктами, а пробовать новые варианты.

«Сейчас прекрасное время, чтобы включать в рацион овощи, фрукты и зелень. Обязательно. Сейчас много у нас и кабачков поспевает, помидоры есть, огурцы, капуста разных видов, зеленые салаты», — рассказала специалист.

Чернышова посоветовала добавлять в меню разные виды овощей: например, репу, кольраби или брюссельскую капусту, чтобы рацион оставался разнообразным.

Также нутрициолог рекомендовала готовить еду самостоятельно и по возможности сокращать количество переработанных продуктов — колбас, сосисок, полуфабрикатов и готовых блюд.

«Это можно оставить на самый крайний случай, но когда действительно форс-мажоры и нет никакой возможности готовить. А так лучше покупать свежие продукты и готовить самостоятельно», — отметила она.

Отдельное внимание специалист обратила на употребление белка и воды. По ее словам, универсальной нормы в два литра жидкости в день не существует — необходимое количество зависит от веса человека, возраста и уровня нагрузки.

Чернышова подчеркнула, что пить воду лучше не только при сильной жажде, а при первых признаках ее появления.

«При первой мысли о том, что можно было бы попить воды, нужно сделать глоток. Я предпочитаю чистую воду без добавок. Это лучше утоляет жажду», — добавила нутрициолог.

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