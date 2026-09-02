Фото: www.globallookpress.com/Hauke-Christian Dittrich

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Стратегия ЕС искусственно замедлить закачку, чтобы сдержать рост цен, провалилась.

Компании из ЕС стали увеличивать импорт газа, однако это им уже не поможет. Об этом пишет EADaily.

«Европейские компании начали наращивать импорт газа, чтобы переломить ситуацию с низкими запасами. Однако делают это запоздало», — заявили в статье.

Так, период закачки газа приближается к завершению. В то же время прежняя политика большинства Европейских государств сводилась к тому, чтобы не ускорять закачку во избежание провокации роста цен в условиях конфликта в Иране.

Если сравнить это с 2025 годом, то в 2026 году Европе придется заплатить за импортный газ на десятки миллиардов долларов больше, чем она могла бы, если бы проявила больше дальновидности. И иранский кризис здесь выступает лишь одной из причин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов возобновить поставки газа в Европу, если с той стороны выразят готовность. Он отметил, что РФ всегда была заинтересована в сохранении путей экспорта. Также глава государства высказался об абсурдности обвинений в адрес Москвы в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

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