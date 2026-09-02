В 43 года умерла звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина

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Путь к популярности у женщины начался не с эзотерики, а с работы в сфере образования.

Участница 23-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», таролог Елена Ивашина, умерла в возрасте 43 лет. О смерти женщины сообщили ее друзья и коллеги, отметив, что трагедия произошла утром.

По предварительной информации, последние месяцы жизни Ивашина испытывала проблемы со здоровьем. Ее поклонники сообщили, что причиной смерти мог стать инсульт.

«Сегодня ушла из жизни Елена Ивашина, участница 23-го сезона „Битвы экстрасенсов“. Ей было 43 года. По информации, причиной смерти стал инсульт», — сообщают ее поклонники.

Друзья Елены рассказали, что прощание с ней состоится 4 сентября в 14:00 в соборе Николая Чудотворца.

«Светлая память. Соболезнуем родным и близким», — написали они.

Известность Ивашина получила после участия в проекте «Битва экстрасенсов». Однако к эзотерике она пришла не сразу. После окончания школы будущая участница шоу получила педагогическое образование и некоторое время работала преподавателем русского языка и литературы.

Позже интерес к мистике и неизведанному стал для нее главным направлением. Елена начала заниматься практиками с картами Таро и постепенно стала профессиональным тарологом.

На отборочном этапе «Битвы экстрасенсов» Ивашина смогла показать свои способности. Одним из самых заметных для нее стало испытание «Мистер Икс», где участникам требовалось рассказать о человеке, которого они не видели. В этом задании она смогла обойти других участников проекта.

Зрители отмечали, что Елена отличалась от многих участников шоу открытостью и общительностью. После испытаний она охотно общалась с людьми и помогала тем, кто обращался к ней за советом.

Еще до участия в программе Ивашина поддерживала связь с другими представителями эзотерического направления, обсуждала с ними профессиональные вопросы и обменивалась опытом. Во время съемок она не скрывала своего мнения о коллегах по проекту и открыто говорила о сильных и слабых сторонах соперников.

Сама Елена рассказывала, что пришла на «Битву экстрасенсов» не только ради победы. По ее словам, ей было интересно оценить уровень подготовки участников и работу создателей программы.

После проекта Ивашина столкнулась с критикой со стороны некоторых коллег по шоу. В частности, ее прямолинейные высказывания вызвали негативную реакцию у одного из участников — черного мага Владислава Череватого.

Последнюю публикацию в социальных сетях таролог сделала в июле 2026 года. В ней она пожаловалась, что в интернете распространяют недостоверную информацию о ней и приписывают ей занятия, к которым она не имеет отношения.

«Еще сообщили, что я якобы публикую прогнозы и анонсы (анонсы чего? Если выпусков „Реванша“, то это не ко мне вообще). Всучили мне в руки нож, с которым я якобы работаю. Страшно. Аж жуть. Повторяю, что я только на этой странице. Приемов не веду, потому что состояние здоровья хромает. С нечистью дел не имею и никому не советую. В общем, взгляд у меня сейчас как у профессора Макгонагалл», — сказала Елена.

Она также предупредила подписчиков, что люди, предлагающие встречи или услуги от ее имени, могут быть мошенниками.

«Я к этому не имею никакого отношения! Напоминаю очередной раз», — строго предупреждала таролог.

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