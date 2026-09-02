«Светлая память, папа»: звезда «Ворониных» вспомнила Бориса Клюева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка призналась, что до сих пор тяжело переживает его уход.

Актриса Екатерина Волкова простилась с народным артистом России Борисом Клюевым, который шесть лет назад ушел из жизни. Волкова призналась, что ей до сих пор тяжело смириться с потерей коллеги.

В день памяти народного артиста России Бориса Клюева его экранная невестка по сериалу «Воронины» опубликовала совместные фотографии с коллегами по съемочной площадке. Волкова рассказала о том, каким запомнила актера не только как профессионала, но и как человека.

«Как ни крути, грустно, слезливо мне в этот день — скучаю. Как сложно терять таких уникальных людей. Но так же сильно, гордо вспоминать о том, каким он был человеком — по-настоящему большим и при этом невероятно простым в общении. О его тихих поступках, о которых мы узнавали только после. О том, как мог одним словом развеять любой страх и вернуть веру в себя. Я не преувеличиваю. Это так. Светлая память, папа», — обратилась к экранному свекру актриса.

Фото: Instagram*/volkovihome

Борис Клюев умер в возрасте 76 лет. За свою карьеру он создал множество запоминающихся образов в театре и кино, а одной из самых известных его работ стала роль Николая Петровича Воронцова в популярном сериале «Воронины».

После публикации Екатерины Волковой поклонники артиста оставили множество комментариев. Зрители отметили, что Клюева по-прежнему не хватает на экране, а его персонажи остаются любимыми для многих.

«Не устану повторять, что он изюминка сериала „Воронины“. Помним», «Египетская сила…», «Очень его не хватает», «Малый театр без него опустел», — написали пользователи в комментариях к публикации актрисы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ