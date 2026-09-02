Россия снимает торговые барьеры со странами Юго-Восточной Азии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Отечественная мясная и молочная продукция получила расширенный доступ на рынки ряда стран АСЕАН.

Россия и страны АСЕАН продолжают работу по упрощению условий торговли и снижению барьеров для бизнеса. Одним из результатов этого процесса стал расширенный доступ российской мясной и молочной продукции на рынки стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев во время сессии «Бизнес-диалог Россия — АСЕАН» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

По словам представителя ведомства, работа ведется сразу по нескольким направлениям — как между государственными структурами, так и на уровне компаний.

Одной из ключевых задач остается устранение тарифных и нетарифных ограничений, в том числе через развитие сети зон свободной торговли.

«Очень большая работа проделана коллегами из Вьетнама, из, соответственно, Камбоджи, из Филиппин», — отметил Кондратьев.

Он подчеркнул, что за последние годы страны АСЕАН значительно продвинулись в вопросах снятия ограничений для российских экспортеров. В частности, речь идет о доступе продукции агропромышленного комплекса на рынки региона.

По словам Кондратьева, отдельные страны демонстрируют заметный рост сотрудничества с Россией. В частности, на Филиппинах объемы выросли на 60%, в Таиланде — на 32%, а во Вьетнаме — на 15%.

«На самом деле, все остальные страны тоже показывают положительную динамику», — добавил представитель Минэкономразвития.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ-2026 — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

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