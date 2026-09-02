Международная федерация баскетбола сняла ограничения с российских спортсменов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Федор Успенский; 5-tv.ru

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Решения распространяются и на классический вид, и на соревнования в формате 3×3.

Международная федерация баскетбола сняла ограничения с наших игроков, тренеров и судей для участия в официальных турнирах.

Решение распространяется на обе олимпийские дисциплины в этом виде спорта — классический баскетбол и соревнования в формате 3×3. По такому же принципу допустят и белорусских спортсменов.

Неопределенной пока остается судьба российских сборных и клубов. Этот вопрос будут обсуждать на заседании Центрального совета организации в декабре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская сборная по дзюдо одержала победу на турнире «Большого шлема» в швейцарской Лозанне, заняв первое общекомандное место. Триумфом завершился финальный поединок в супертяжелой весовой категории, где 28-летний Инал Тасоев (уроженец Владикавказа, тренирующийся в Петербурге) уверенно победил соперника из Финляндии.

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