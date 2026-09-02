Самостоятельно не выгрести: в России зафиксирован рост числа трагедий на воде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Большинство несчастных случаев происходит с любителями сапбордов — взять доску в прокате может любой желающий.

Плохой погоде не очень рады владельцы точек проката сап-бордов. Каждый теплый день — это возможность заработать большие деньги. Вот только многие фирмы игнорируют элементарные правила безопасности.

В том числе из-за этого в России зафиксирован рост числа трагедий на воде. В Петербурге, который в этом году получил статус столицы сапбордов — 23 погибших с начала сезона. И большинство несчастных случаев произошло именно с любителями покататься на досках. Но почему хозяев такого бизнеса очень сложно привлечь к ответственности— узнал корреспондент «Известий» Николай Кугук.

Без каких-либо документов, знаний правил безопасности и навыков в этом московском прокате готовы отпустить в свободное плавание на сапборде. За 1200 рублей в час можно устроить себе красивую фотосессию или прогулку на водоеме.

Кажется, сап достаточно просто освоить: встал на доску, надел жилет, взял весло и поплыл. Только тормозов, как и мотора, здесь нет, а ветер и течение могут оказаться сильнее человека. И тогда обычная прогулка может превратиться в ситуацию, из которой самостоятельно уже не выгрести.

Водолазы МЧС прочесывают дно Гореловского озера в Ленинградской области в поисках подростка. Юноша вышел на прогулку на сапе, прыгнул в воду и не смог вынырнуть.

Трагедии происходят и в Дагестане: двое молодых людей вышли в море на сапах без жилетов. Одного из мужчин найти не удалось.

А вот еще один тренд сезона — аренда маломерных судов без капитана. Роскошные фото и яркие эмоции гарантируют. Экспресс-курс на месте — и можно за штурвал. Под ответственность новоиспеченного капитана.

— А какой-то инструктаж проводите?

— Обязательно! Сначала видео, потом карту показываем, куда можно, а куда нельзя, и показываем, как управлять лодкой.

На подготовку всего несколько минут. В водоеме с активным движением неопытный судоводитель представляет опасность для себя и окружающих. Но при определенных габаритах и мощности лодки нарушений закона нет. Куда сложнее дела обстоят с самым популярным видом такого отдыха.

«В настоящее время ответственность по сапам не прописана до конца в законе. Сапы до сих пор — нерегламентируемое законом понятие, потому что до настоящего времени относятся к спортивному инвентарю. Пока разрабатывается вопрос о том, к какому именно классу, какой категории транспортных средств будут относиться сапы», — сказал старший партнер юридической компании Алексей Горелов.

Петербург называют неформальной столицей сапбординга России. Однако в городе уже постепенно вводятся ограничения. Самые строгие действуют в центре Петербурга. На Мойке, Фонтанке и других реках и каналах Петербурга выйти на воду можно только ранним утром: с пяти до восьми, до начала судоходства. На других водоемах города ограничения иные. Где-то необходимо учитывать правила судоходства и направление движения, а отдельные участки для сапов и вовсе закрыты.

Сапов и катеров на реках и озерах становится все больше. Отдых на воде пользуется спросом, а предприниматели только рады на этом заработать. Поэтому, отправляясь на водную прогулку, самое главное помнить об ответственности — перед самим собой и окружающими.

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