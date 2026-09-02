Обсудили Украину, Пашиняна и военную тайну: Путин час отвечал на вопросы журналистов в Бишкеке

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьева; 5-tv.ru

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Президент объяснил, почему Россия не бьет по военно-политическому руководству киевского режима.

Президент России Владимир Путин также отреагировал на новые угрозы из Киева. Боевики планируют наносить удары по нашим аэропортам. То, что режим Зеленского всегда использовал методы террористов, — не секрет. Но тогда почему Россия не бьет по военно-политическому руководству Украины? Ответ на этот вопрос — президент также дал. Все покажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Глубокая ночь, Владимир Путин входит в зал, чтобы пообщаться с журналистами.

Фраза «Добрый вечер!» прозвучала, когда в Бишкеке было уже два часа ночи. Каждый из журналистов к тому моменту стоял «бледный, но ухоженный» — чтобы попасть на мероприятия ШОС, надо было рано вставать. Зато Путин порадовал яркими ответами. Например, на вопрос об угрозах Зеленского российским аэропортам.

«Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», — сказал Владимир Путин.

Давно витающий в воздухе вопрос — почему мы не бьем по военно-политическому руководству Украины — тоже прозвучал.

«Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для того, чтобы, действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем. Это заявка на терроризм, это еще не переход в терроризм, а если уж до этого дойдет, мы посмотрим, как отвечать. Найдем инструменты», — ответил президент.

Спокойная решительность — это то, как Россия в принципе реагирует на угрозы. Не идет на обострение первой. Так, например, не мы начали бить по торговым судам в портах, а Украина «догадалась». Погибли люди, и ущерб России нанесли — 1% ВВП.

«Это не критический ущерб для нас, и они не могут нанести нам критического ущерба. Но ущерб-то есть. Но после этого мы сказали: ну ладно, хорошо, но тогда мы тоже будем отвечать вам тем же. Теперь им стало скучновато от этого. Они почувствовали угрозу для своей экономики», — пояснил Путин.

Вопрос: а что, если Запад решится на обстрелы со своей территории? Допущение настолько дерзкое, что Путин сразу не понял, что имелось в виду.

— Любые военные объекты на Украине — наша законная цель, британские, какие угодно.

— Но объекты военной промышленности Британии, которые находятся на территории Британии, они могут стать военными целями?

— А это секрет. Военная тайна!

Путина спросили и о том, доволен ли он разговором с Пашиняном — премьером, что одновременно ведет страну в ЕС и в рамках ЕАЭС торгует.

«Но просто находиться в одной и в другой организации одновременно невозможно, это просто невозможно. У нас разные фитосанитарные нормы, разные технические стандарты, у нас вообще много вещей, которые несовместимы, во всяком случае, на сегодняшний день», — сказал Путин.

Час детальных ответов на все вопросы журналистов — той их части, у которой еще энергия оставалась. О мирных инициативах партнеров России и о странных предложениях Запада. Но только час — больше времени у Путина не было. После долгой работы в Бишкеке надо было вылетать во Владивосток, чтобы не отстать от новой насыщенной программы.

«Все? Благодарю вас. До свидания!» — завершил президент.

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