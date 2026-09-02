Свобода не в том, чтобы делать что хочешь, а в том, чтобы быть полезным людям.

Ох и заставила порефлексировать новоиспеченная премьера «Трудно быть Богом». Люди вечно, как оказалось, вторгаются в планы свыше и не дают исполниться тому, что суждено. В намек на это создатели раздали всем на премьере браслетики-пропуска с двухсторонним жетоном. С одной стороны — надпись «вмешаться», а с другой — «наблюдать».

«Все, что тогда написали братья, все сбылось. Только знаете, чего нет? Телепорта!» — говорит Леонид Ярмольник.

В общем, под звон шампанского гости провожали мысли о собственной совершенности, благодарили Бога и премьеру фильма «Трудно быть Богом»!

Почему женщины становятся сильнее рядом с Марком Эйдельштейном, как Никита Кологривый сломал собственный тормоз, в чем секрет красоты Аглаи Тарасовой, от каких двух минут плачет Леонид Ярмольник и многое другое — смотрите подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

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