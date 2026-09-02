Шоу-бизнес 1 725
«Вмешаться? Наблюдать?» — Звезды на красной дорожке сериала «Трудно быть Богом»
Свобода не в том, чтобы делать что хочешь, а в том, чтобы быть полезным людям.
Ох и заставила порефлексировать новоиспеченная премьера «Трудно быть Богом». Люди вечно, как оказалось, вторгаются в планы свыше и не дают исполниться тому, что суждено. В намек на это создатели раздали всем на премьере браслетики-пропуска с двухсторонним жетоном. С одной стороны — надпись «вмешаться», а с другой — «наблюдать».
«Все, что тогда написали братья, все сбылось. Только знаете, чего нет? Телепорта!» — говорит Леонид Ярмольник.
В общем, под звон шампанского гости провожали мысли о собственной совершенности, благодарили Бога и премьеру фильма «Трудно быть Богом»!
Почему женщины становятся сильнее рядом с Марком Эйдельштейном, как Никита Кологривый сломал собственный тормоз, в чем секрет красоты Аглаи Тарасовой, от каких двух минут плачет Леонид Ярмольник и многое другое — смотрите подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
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Быстро постройневшая Марина Ворожищева вышла в свет после недавних родов. Актриса уже весело делилась, как отвела старшего в школу, как уложила спать младшего… В общем, все успевает. И даже на любимые рауты!
1/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Аглая Тарасова призналась, что, как и все девушки, не пренебрегает секретами красоты. Актриса пьёт воду тоннами, чтобы выглядеть хорошо. У кого хороший водный баланс — тот и просыпается без отёков!
2/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Анна Матисон и Сергей Безруков будто Бони и Клайд на задании. Пара всегда строга, часто в черном и никогда не допускает никаких косяков перед любопытными камерами…
3/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сложа руки, гений Фёдор Бондарчук тихо наблюдает вместе со всем миром за своей прайм‑эрой. Режиссёр за год не просто выпустил очень крутые проекты, но и примкнул в них к группе актёров. Браво, Фёдор Сергеевич! Держать нужно именно так!
4/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Для министра культуры Ольги Любимовой это не просто премьера «Трудно быть Богом», а личная борьба. Когда-то она за всю съемочную группу радела во время эвакуации из Ирана, что вовек не забудут все актеры и создатели картины.
5/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Во всех светских тусовках есть гарант качества — старшее поколение на плохие уже не ходит. Пара Хотиненко от комментариев, пока не посмотрят, воздержались. Но авторитет мероприятию уже придали.
6/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Здесь вы наблюдаете абсолютно обратный «эффект Эйдельштейна»! Перед вами тестестероновая машина для съемок, борьбы, любви и творчества — актер Никита Кологривый! Только педаль тормоз на демонтаже.
7/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Достаточно поразительно, что женщины готовы доставать из себя зверя при виде нежного Марка Эйдельштейна. Дамы становятся буквально тестестероновыми в борьбе за его внимание. А нашему цветочку — откровенно все равно откуда ветер дует. Главное, чтобы не на него — а то взлететь над Арбатом желания нет
8/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Ну что же? Донна Виктория Исакова тут! На самом деле эта шикарная актриса слишком часто играет «богинь» разных времен — то из 90-х, то, вот, из Средневековья! Женщина любого статуса и богатства в исполнении Исаковой будет верхом мечтания. Хватит слов — бежим любоваться.
9/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Леонид Ярмольник вытирает меткую слезу успеха! Ведь снимался в шедевре всего две минуты. И все две в кадре! Прошлая экранизация Стругацких отняла у актера 10 лет.
10/10 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев