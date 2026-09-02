Считают полезной, но не покупают: стало известно, почему россияне не едят рыбу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Сейчас власти рассчитывают увеличить долю этой продукции в рационе жителей страны.

Россияне в среднем потребляют около 23–23,5 килограмма рыбной продукции в год на человека. Однако этот показатель планируют увеличить. Об этом глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал на полях ВЭФ-2026 (Восточный экономический форум).

По словам руководителя ведомства, для повышения потребления рыбы в России разработана специальная дорожная карта. Ее цель — приблизить фактический показатель к ориентиру, который составляет около 28 килограммов на человека в год.

«У нас есть соответствующее поручение президента, и разработана целая дорожная карта по повышению потребления россиянами рыбной продукции», — отметил Шестаков.

Он рассказал, что для решения этой задачи была создана автономная некоммерческая организация по продвижению рыбной продукции. Сейчас она занимается развитием направлений, которые должны сделать рыбу более востребованной среди потребителей.

Шестаков подчеркнул, что перед началом работы специалисты провели исследования, чтобы понять причины, по которым россияне недостаточно часто включают рыбу в рацион.

По данным исследований, 67% граждан считают рыбу полезным продуктом, однако в повседневном меню ее выбирают только 39% опрошенных, ставя рыбу по популярности после свинины и курицы.

Глава Росрыболовства отметил, что проблема связана не только с информированностью людей о пользе рыбной продукции, но и с другими факторами — стоимостью, доступностью, удобством приготовления и привычками питания.

«Больше 53% считают рыбу дорогой. И, конечно, это удерживает их от регулярной покупки», — рассказал Шестаков.

Он добавил, что отношение к разным видам рыбы у россиян отличается: например, лосось воспринимается как дорогой продукт, а минтай — как более доступный вариант.

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