«Каждый находит свою нишу»: отток абитуриентов на Дальнем Востоке снизился в два раза

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Университеты и колледжи региона расширяют программы подготовки специалистов.

Доля выпускников школ, которые уезжают с Дальнего Востока для учебы в других регионах России, снизилась почти в два раза за последние годы. Об этом министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал на полях ВЭФ-2026 (Восточный экономический форум).

По словам главы ведомства, ранее значительная часть миграционного оттока из дальневосточных регионов была связана именно с абитуриентами, которые после школы уезжали получать образование и часто уже не возвращались.

«Мы проанализировали структуру миграционного оттока. Четыре из десяти уехавших, 40% — это были абитуриенты. То есть ребята после школы ехали учиться в другие регионы России и, как правило, уже не возвращались», — рассказал Чекунков.

Он отметил, что благодаря развитию системы образования на Дальнем Востоке эту тенденцию удалось значительно сократить.

«Пока эту тенденцию нам удалось снизить в два раза, ну, почти в два раза. То есть сейчас 26%. Выпускники все еще уезжают, мы до нуля ее никогда не снизим, это нормально», — заявил министр.

Чекунков подчеркнул, что часть молодых людей по-прежнему будет выбирать крупные образовательные центры страны. Однако задача заключается в том, чтобы создавать сильные возможности для обучения внутри региона.

По его словам, власти делают ставку на развитие университетов и колледжей. В дальневосточных колледжах уже создали 900 лабораторий, а с вузами ведется работа по привлечению преподавателей, созданию новых образовательных программ и поиску уникальных направлений подготовки.

В качестве примера министр привел Университет Витуса Беринга на Камчатке, который развивает специализацию в области вулканологии и океанологии.

«Университет Беринга <…> вряд ли с МГУ или с Высшей школой экономики будет конкурировать в полный рост. Но вулканологии или океанологии, простите, но кому с ним конкурировать? Где такие вулканы, где такая сейсмика? Где такая структура недр, где такой океан? И каждый находит свою нишу. Благодаря этому сейчас в пять раз за три года программы выросло количество студентов, абитуриентов из других регионов, которые приезжают на Дальний Восток», — добавил Чекунков.

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