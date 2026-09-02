Глава Торгово-промышленной палаты РФ назвал возможный уровень ключевой ставки

Глава ТПП Катырин: ключевая ставка может снизиться до 10-12% к концу года

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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По прогнозу Сергея Катырина, процент может значительно снизиться к концу 2026 года.

Ключевая ставка ЦБ РФ в ближайшее время снизится максимум до 10-12%. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в студии «Известий» на ВЭФ-2026.

«Я думаю, 10-12%. На мой взгляд, к концу года, в принципе, можно было бы этого достичь», — сказал Катырин в ответ на вопрос корреспондента.

Как отметил президент ТПП, уровень ключевой ставки определяет не только настоящее, но и будущее российского бизнеса. По многим отраслям наметилась критическая ситуация — предприятиям необходимы средства для инвестиций и развития. При нынешней ставке реализовать эту задачу затруднительно.

При этом, как заявил Катырин, российский бизнес уже доказал свою устойчивость еще во времена пандемии COVID-19. Хотя сейчас перед ним и стоят другие вызовы — в частности, убытки из-за ударов Вооруженных сил Украины по складам маркетплейсов.

Ранее глава ТПП заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что российский бизнес помогает государству бороться с коррупцией.

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