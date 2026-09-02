Ректор ДВФУ назвал зумеров активными участниками науки

Фото, видео: © РИА Новости/ Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Борис Коробец привел пример разработки молодой исследовательницы, которая создала лекарство из дальневосточной морской водоросли анемоны.

Представители поколения Z хорошо проявляют себя в обучении и затем активно включаются в научную деятельность, заявил ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец на сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Восточного экономического форума.

Коробец отметил, что вокруг зумеров существует множество стереотипов, в том числе представления о том, что они мыслят поверхностно, не хотят работать, не признают авторитетов и слишком много времени проводят с гаджетами.

«Давайте честно: я вижу наших студентов, которые, по сути дела, зумеры. Это те ребята, которые приходят в университет и продолжают здесь обучение — уже потом в аспирантуре, в научных лабораториях. Они классные, они настоящие, они про сегодня», — заявил ректор.

По словам Коробца, средний возраст научных сотрудников составляет 27 лет. Он отметил, что это немного выше верхней границы поколения Z, однако в среднем специалисты относятся к этому поколению.

Ректор ДВФУ привел пример разработки молодой исследовательницы, которая создала лекарство из дальневосточной морской водоросли анемоны. По его словам, препарат по эффективности превосходит опиоиды и может стать новым направлением в терапии боли.

«Они открывают новые лекарства, разрабатывают то, чего мы даже представить вчера не могли. Например, разработка девчонки, которой 25 лет, — это лекарство из анемоны, это такая морская водоросль дальневосточная, которое сегодня побеждает абсолютно по эффективности опиоиды. То есть это новое слово в терапии боли. Придумано зумером», — отметил Коробец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.