Кадастровая стоимость земель на Дальнем Востоке выросла почти на 30%

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

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В этом году планируется заключить более десяти тысяч новых договоров на выделение земельных участков.

Заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина сообщила о росте общей кадастровой стоимости земельных наделов в субъектах Дальневосточного федерального округа на сессии «Повышение капитализации страны: курс на Дальний Восток» в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

По словам представителя ведомства, в 2025 году все дальневосточные регионы подготовили проекты отчетов с применением Национальной системы пространственных данных (НСПД). Сахалинская область и Приморский край первыми среди субъектов округа разместили свои документы в фонде данных государственной кадастровой оценки.

«Дальний Восток — это территория опережающего развития, где скорость запуска проектов напрямую влияет на качество жизни и экономику», — пояснила Лилина.

Замруководителя Росреестра также рассказала, что цифровые инструменты НСПД и сервис «Визуализация просто» позволяют кадастровым инженерам заранее проверять XML-документы до их направления в регистрирующий орган. По ее словам, это помогает избежать возвратов и уменьшить сроки согласований.

«Внедрение этих механизмов предварительного контроля, по нашим оценкам, позволяет сократить инвестиционно-строительный цикл на 87 дней», — подытожила Лилина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке ключевой темой стала логистика, в частности, новый флагманский проект России — Трансарктический транспортный коридор (ТТК). Этот проект объединит Северный морской путь, сибирские реки и железные дороги в единую сеть, включающую около 300 инвестиционных проектов объемом более 30 трлн рублей, что откроет новые экспортные ниши и рынки.

Интерес к ТТК проявили китайские и южнокорейские партнеры, несмотря на санкционные риски. Китай уже запустил регулярные рейсы по Севморпути, отмечая экономию времени (на две недели быстрее, чем через Суэцкий канал) и топлива. Южная Корея также выразила готовность развивать сотрудничество, несмотря на давление Запада.

На форуме поднимались вопросы поддержки бизнеса, пострадавшего от атак ВСУ на логистические объекты, включая налоговые отсрочки. Участники отметили, что геополитика и безопасность напрямую влияют на стоимость перевозок, которые выросли в разы. В целом, ВЭФ задал тон обсуждению логистики как части большой геополитики.



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