Глобальную систему сквозного экоаудита ИИ предложили рассмотреть на ВЭФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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В развитых странах уровень покрытия сетями 5G превышает 80%, а в наименее развитых государствах составляет 4–5%.

Региональный директор Международного союза электросвязи для региона Содружества Независимых Государств Наталья Мочу 2 сентября заявила о необходимости рассмотреть внедрение глобальной системы экологического аудита искусственного интеллекта. Об этом она сказала на сессии «Будущее управления искусственным интеллектом» в рамках Восточного экономического форума.

По словам Мочу, развитие крупных дата-центров и генеративных моделей ИИ сопровождается увеличением углеродных выбросов, потребления воды и объемов электронных отходов.

«Мы видим развитие, которое одновременно с этим провоцирует такой существенный и катастрофический скачок выброса углерода, увеличение потребления воды, электронных отходов. Здесь рекомендуется рассматривать глобальную систему сквозного экоаудита искусственного интеллекта», — отметила специалист.

Она также обратила внимание на быстрое распространение дипфейков и алгоритмической дезинформации. По ее словам, технологическое развитие в этой сфере опережает создание законодательных механизмов защиты.

В качестве одной из мер противодействия распространению недостоверного контента Мочу назвала внедрение криптографических водяных знаков на этапе создания синтетических материалов.

Отдельно специалист затронула проблему цифрового неравенства. Она привела данные, согласно которым в развитых странах уровень покрытия сетями 5G превышает 80%, а в наименее развитых государствах составляет 4–5%.

«Конечно, без выравнивания телеком-инфраструктуры и ICT-инфраструктуры в целом говорить о полноправном, этичном использовании искусственного интеллекта для всего человечества — тематика, поднимаемая на глобальном уровне, крайне сложна», — сообщила Мочу.

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