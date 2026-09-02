Захарова заявила, что Германия заранее продумала закрытие Русского дома

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Jochen Eckel; 5-tv.ru

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Дипломат заверила, что Москва не оставит без ответа действия официального Берлина.

Россия примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть российское генеральное консульство и Русский дом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 сентября в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума.

Дипломат заверила, что Москва не оставит без ответа действия официального Берлина.

«Эти все действия были ими продуманы заранее. <…> Им нужен был повод», — сказала Захарова.

1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль объявил о планах закрыть российское генконсульство в Бонне 18 сентября. Также было принято решение расторгнуть договор о функционировании Русского дома в Берлине.

В дополнение к этим мерам, российского посла вызвали в немецкий МИД, а для граждан РФ ужесточили правила въезда в страну. Берлин объяснил эти шаги подозрениями в причастности России к инциденту с дроном, обнаруженным в аэропорту Лейпцига и содержащим взрывчатые вещества. Однако немецкие власти не предоставили конкретных доказательств вины Москвы.

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