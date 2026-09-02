«Выстрел в ногу»: глава РЭЦ о последствиях отказа Европы от продукции из России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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При этом это никак не повлияло на экспорт российских товаров за рубеж.

Отказ бывших партнеров России от отечественной продукции наносит ущерб их собственной экономике. Об этом сообщила глава экспортного центра РЭЦ Вероника Никишина в студии МИЦ «Известия» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Меня удивляет политика наших бывших партнеров, которые стреляют себе в ногу, отказавшись от российской продукции, свою экономику ставят в зависимость от монопоставок тех стран, которые сейчас начинают злоупотреблять в том числе и ценой», — пояснила она.

Говоря о российском экспорте на рынки Европы, эксперт отметила, что до 2022 года его доля составляла около 44 процентов, при этом несырьевые поставки находились на отметке 24 процента. Сейчас Россия поставляет лишь восемь процентов, уточнила Никишина.

Глава РЭЦ при этом подчеркнула, что объемы поставок российских товаров за рубеж не уменьшились, а только сменили направление. По ее словам, сегодня отечественные производители перенаправили экспорт на новые рынки, что открыло перед страной дополнительные перспективы.

«Мало того, что сохраняется интерес к российской продукции и есть рост как прямых поставок, так и, сейчас есть термин „дефлагизация“ — российские товары продолжают покупаться на рынках недружественных стран, но перекрашиваясь в товары как бы не российского происхождения», — добавила она.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о заинтересованности некоторых европейских стран в участии в ВЭФ.

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