Фото, видео: Reuters/Anna Voitenko; 5-tv.ru

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Режим Зеленского массово штампует фейки: якобы 90% торговых центров и складов в Киеве уничтожены.

То, что наше оружие эффективно поражает военные цели в глубоком украинском тылу, подтверждают и западные СМИ. Режим Зеленского развернул в Европе широкую информационную кампанию и массово штампует фейковые материалы о том, что страна на грани гуманитарной катастрофы. Якобы 90% торговых центров и складов в украинской столице уничтожены, и жители скоро останутся без еды.

Задача понятна. Выпросить у своих спонсоров больше денег на продолжение войны. Но кадры, сделанные в Киеве, говорят об обратном. Что скрывают от западных зрителей, рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Западные СМИ наперебой объясняют: Россия уничтожает украинские склады и торговые центры, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу.

— Российские дроны ударили по торговому центру на востоке Киева.

«90% торговых центров и продуктовых магазинов в Киеве уничтожены», — утверждает американский журналист Рэйчел Блэвинс.

90% — эту цифру озвучил украинский министр аграрной политики. Киевские власти активно разгоняют историю с дефицитом, а проправительственные блогеры и издания — это, например, публикация Times of Ukraine — публикуют видео с пустыми полками магазинов.

— Нет моркови, картофеля белого, красного», — жалуется покупательница.

— Свекла с луком — такие они — цели врага на Украине.

«Чистая вода» — этот завод тоже русские разбомбили. Там находилось хранилище боеприпасов «Файер-поинт» и комплектующих для ракет «Фламинго». Всего же на неделе в Киеве пострадали один склад и три торговых центра. На минуточку — из более чем 400.

Журналистам удалось получить сегодняшние съемки киевских магазинов и выяснить, как там оно на самом деле. На полках есть все: хлеб, мясо, рыба.

Оно и понятно. Украина еще в Союзе была житницей. Здесь огромное количество аграрных предприятий.

«Из 50 миллионов тонн при самых замечательных раскладах больше половины все равно не вывезти в течение маркетингового года, но многие останутся на территории Украины», — сказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Так к чему тогда все это — история с несуществующим дефицитом и гуманитарной катастрофой? Тут многое прояснил украинский премьер.

«Тридцать миллиардов долларов — это сумма, которую мы должны попросить у наших европейских партнеров как можно скорее. И еще сейчас нужно максимально экономить бюджетные средства — все, кроме нужд обороны», — сказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Зеленский просил Брюссель досрочно выделить Киеву двухлетний многомиллиардный транш помощи. И голодная Украина — здесь подходящий нарратив для партнеров.

«Показывать критическую обстановку, гуманитарную критическую обстановку на Украине нужно, чтобы стимулировать европейских парламентариев выделять эти транши быстрее и быстрее и использовать их на войну в том числе», — сказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В Брюсселе Зеленскому сегодня ответили: срочно могут выдать только шесть миллиардов из 90. А это значит, что пустые полки еще не скоро уйдут из украинской и западной новостной повестки.

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