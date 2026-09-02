Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Он считает, что технологии должны строиться не вокруг отдельных лабораторий.

Обеспечить безопасность и справедливость в развитии искусственного интеллекта можно только при условии открытости исходного кода. Об этом сообщил гендиректор компании Meta* Марк Цукерберг на саммите G20 по инновациям в США.

По словам предпринимателя, многолетний опыт в сфере кибербезопасности показывает, что открытые системы оказываются более защищенными, поскольку их анализирует значительно более широкая аудитория специалистов.

«Чем больше людей видят, как устроена система, могут ее тестировать и понимать, где она работает хорошо, где есть уязвимости, а затем исправлять их, тем более устойчивой она становится со временем. Думаю, с ИИ будет так же», — сказал он.

Цукерберг подчеркнул, что открытость является «важной составляющей безопасного будущего», которое должно строиться не вокруг «небольшого числа ведущих лабораторий», а на экосистеме, где доступ к моделям есть у правительств, стартапов и простых разработчиков.

Он отметил, что его корпорация занимается выпуском закрытых и открытых моделей и продолжит этим заниматься в дальнейшем. При этом глава компании уточнил, что каждая из них будет оцениваться отдельно.

«Наша философия заключается в том, что эту экосистему крайне важно поддерживать и развивать. И речь не только о тех моделях, которые выпускаем мы сами. Мы также активно выступаем за то, чтобы открытый исходных код не пытались ограничивать и закрывать», — добавил бизнесмен.

Предприниматель пояснил, что главная цель заключается в том, чтобы возможности ИИ стали доступны миллиардам людей, а не оставались привилегией избранных.

Ранее Цукерберг выпустил манифест, в котором предупредил, что монополия одной страны или организации на ИИ является главной угрозой для общества.

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* — признана экстремисткой и террористической организацией в РФ