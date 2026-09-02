Осенний отлет кукушек начался в Москве

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Птицы мигрировали на юг одними из первых.

В Москве начался сезон миграции кукушек в теплые края — первые птицы покинули столицу в конце августа, а основной отлет ожидается в течение сентября. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования города Азамат Кунафин.

Специалист подчеркнул, что кукушки улетают на юг раньше большинства других пернатых. При этом эксперт отметил, что отсутствие стайного перелета делает весь процесс неспешным.

«Улетают они поодиночке, поэтому процесс растянут во времени, но основная часть как правило покидает столицу в сентябре», — уточнил Кунафин.

Он пояснил, что на сроки и характер миграции кукушек влияют различные факторы — от местных погодных условий до глобальных климатических изменений.

Кукушка, несмотря на статус краснокнижного вида, встречается во многих зеленых уголках Москвы — в нацпарке «Лосиный остров», в Битцевском лесу, а также парке «Митино» на северо-западе столицы. На зимовку они улетают одними из первых, а за ними следуют соловьи, скворцы и другие птицы.

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