В скандале вокруг смертельной вакцины для собак появился новый поворот

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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По одной из версий, животные заражаются вирусом болезни Ауески, или псевдобешенством.

Новый поворот в скандале вокруг вакцины Мультикан-8. Она должна защищать собак от опасных инфекций, однако после прививок десятки животных погибли. Проверку проводят прокуратура и Россельхознадзор. По одной из версий, домашние питомцы стали жертвами болезни Ауески, ее также называют псевдобешенством. Но как вакцина могла спровоцировать распространение смертельного вируса? Выяснял корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Подмосковье. Ветеринарная клиника. Съемочная группа просит «Мультикан-8» двадцатой серии. В московской клинике вакцина есть, но здесь уверяют, что партия другая.

Сегодня «Мультикан-8» 20-й, 21-й, 11-й и 12-й серии изъяли из оборота по всей стране. Вакцина должна была защищать собак от смертельных инфекций, но вместо этого стала главной причиной гибели сотни домашних животных. Не исключено, что последствия для производителя вакцины, компании «Ветбиохим», будут серьезными, вплоть до отзыва лицензии. На запрос журналистов в Россельхознадзоре ответили, что совместно с прокуратурой выясняют, была ли нарушена технология при производстве вакцины.

«Внеплановая проверка начата 31 августа 2026 года. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством», — говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

Фотографии — единственное, что сегодня напоминает Светлане Саранцевой о любимом Арчи. Две недели назад после прививки собаке стало плохо: тошнота, судороги, сильный зуд.

«Он, кроме своей лапы, уже ничего не видел. Начал грызть ее, кусать от боли», — говорит хозяйка собаки Арчи Светлана Саранцева.

Лекарства не помогали. Через несколько дней хозяевам пришлось усыпить Арчи, чтобы прекратить мучения. В медицинском заключении написано: реакция на вакцинацию, болезнь Ауески.

«Это острое вирусное заболевание, сопровождающее расчесами тела, угнетением центральной нервной системы. могут быть судороги, возбуждения, поражение центральной нервной системы в дальнейшем, что у собак заканчивается гибелью», — говорит ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Такие же симптомы наблюдали у домашних питомцев в Москве, Петербурге, Тюмени, Калининграде, Саратове, Твери. Больше всего животных погибло в Ярославской области. Здесь после вакцинации заводчик русско-европейских лаек Игорь Завьялов потерял сразу двух собак.

«Она почти отгрызла лапу. Далее собака за 24 часа умерла», — констатирует заводчик русско-европейских лаек Игорь Завьялов.

При этом сам препарат используется не первый год. «Мультикан-8» — комбинированная вакцина: она должна защищать собак сразу от нескольких опасных инфекций, в том числе от бешенства, но не Ауески.





«На этом же предприятии производится вакцина от вот этого псевдобешенства вируса Ауески, и, возможно, каким-то образом произошла контаминация, то есть загрязнение другой вакцины», — сказала биолог Антонина Обласова.



В «Ветбиохиме» заявляют: технологию производства не нарушали, вакцина хранилась правильно, срок годности не истек. Компания предполагает вмешательство третьих лиц.

«Производство биопрепаратов в том числе вакцин Мультикан-8 — это строгий регламентированный процесс. Поэтому что выявить причины, мы рассматриваем различные версии», — говорит заместитель директора по производству и инновациям компании «Ветбиохим» Евгений Шмельков.

Полуторагодовалый пес Микки сейчас он спокойно ест корм. А еще недавно его буквально выхаживали после прививки — тоже «Мультиканом», но другой серии — 19-й.

"Переносил все всегда хорошо? Она сказала, что возможно накопительный эффект, либо что-то изменено в препарате", - говорит пострадавшая хозяйка Екатерина Тиндикова.





Что именно изменено в вакцине— предстоит установить экспертизе. Главный вопрос — как препарат прошёл контроль качества и почему проблема не была выявлена раньше.

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