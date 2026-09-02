Дэвид Бекхэм похвастался тем, что выросло

Фото, видео: www.globallookpress.com/Courtney Louise; 5-tv.ru

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Легендарный футболист наглядно объяснил, чем занимается на пенсии.

Дэвид Бекхэм не скрывает, что держит в огороде кур, но вот хвастаться ими английский экс-футболист обычно не спешит. Зато он показал урожай со своего огорода. Главным героем ролика стал кабачок.

«Дорогая, я создал здесь целую тыквенную зону, потому что хотел вырастить тыквы к Хэллоуину. Как думаешь, эта подойдет?» — обратился футболист к жене Виктории Бэкхем.

«Ты точно уверен, что это тыква?» — удивилась Вики.

«Ох, да. Это кабачок», — исправился Дэвид.

Но на этом фермерские амбиции Бекхэма не заканчиваются. На своем участке в южной Англии он также выращивает помидоры в теплице, лук с чесноком — на грядках, а в саду разбил цветник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если в вашем огороде, как и на участке Дэвида Бекхэма, уродились кабачки.

Шеф-повар Антон Прокофьев объяснил, что делать, если кабачков оказалось столько, что домашняя кухня уже не справляется с урожаем. По его словам, овощи можно мариновать, солить, жарить, перерабатывать в икру и даже готовить из них варенье.

При этом шеф посоветовал не ждать, когда плоды вырастут до внушительных размеров. Молодые кабачки отличаются нежной кожицей и плотной мякотью, поэтому не требуют сложной подготовки и хорошо подходят для приготовления различных блюд.

Если же овощ уже успел превратиться в настоящего гиганта, его свойства меняются. Мякоть становится более водянистой и теряет плотность. Кожицу у такого кабачка приходится срезать, хотя именно в ней содержится немало полезных веществ.