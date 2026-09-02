Стали известны подробности нападения мужчины с лопатой на «скорую» в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Как прохожий застрелил нападавшего происходящего из травматического оружия.

Жуткая сцена разыгралась в Москве прямо у православного храма. Мужчина с лопатой набросился на фельдшера скорой, которая приехала на вызов, и начал избивать ее. Остановить расправу попытался случайный прохожий — он достал травматический пистолет и выстрелил в нападавшего. Тот погиб, а стрелок теперь задержан. Получается парадоксальная история: хотел спасти человека, а теперь сам может заплатить за это свободой. Где та самая грань, после которой самооборона становится преступлением, разобрался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

На территории храма проходят следственные действия. Мужчина, по некоторым данным, с психическим расстройством бросался на прихожан храма с лопатой. Ей же он ударил несколько раз по голове прибывшего фельдшера скорой.

И был не один удар, и не просто бьет, а рубит. Наносит четыре удара — девушка отбивается. Ей удается встать, но удары сыпятся сзади. Фельдшер уже без сознания, но мужчина продолжает ее добивать — все так же по голове. На помощь пришли прохожие, не с пустыми руками. Вот момент выстрела из травматического пистолета. Только после этого нападавшего удается обезвредить и прижать к стене. Ранение оказалось смертельным.

Фельдшер скорой сейчас в тяжелом состоянии в больнице, а ее спаситель, который стрелял в нападавшего, сам на месте сдался полиции: его задержали. Из разряда «есть тело — есть дело». Теперь будут выяснять — правомерно ли он применил оружие.

«Нужно установить много фактических обстоятельств. Количество выстрелов, расстояние до этих выстрелов, совершал ли он предупредительный выстрел?» — говорит адвокат Владимир Соболев.

Но где та грань между спасителем и убийцей? Времени на предупредительные выстрелы не было. Точно попасть по ногам, когда злоумышленник все время двигается, не каждый профессионал способен. Но очевидно, что человека убивают прямо на глазах. Он вступился. Попал в шею. И все сделал правильно, по-человечески, считает настоятель храма.

«Был у нас прихожанин, который страдал, к сожалению, шизофренией. Он лежал в психиатрической клинике неоднократно. И в этот раз, видимо, тоже случилось, соответственно, обострение, которое привело к тому, что вы вызвали скорую помощь. Ему кричали: „Стой, стой что ты делаешь?“. Он никак не реагировал, собственно, поэтому прохожий, видимо, был вынужден применить травматическое оружие для того чтобы как-то его остановить», — рассказал настоятель храма святых Жен-мироносиц в Марьино иерей Михаил Сергеев.





Неизвестно, получилось бы без применения оружия отбить девушку. Эти кадры сняты за минуту до расправы над фельдшером. С нападавшим не могут справиться трое, в том числе охранник церкви. Уже известно — разрешение на травматическое оружие у прохожего было. Значит, и психиатрическую экспертизу он проходил, будучи вменяемым.

«Понимаете, какой нюанс? Он защищать с помощью этого оружия должен только себя. То есть, даже если он видит, что происходят какие-то, ну, скажем так, действия, да, в отношении другого лица, по сути, он не может использовать это оружие», — уверен бывший следователь Игорь Гришаков.

«В данном случае нужно доказывать в суденеобходимость тех действий которые применили для защиты от преступника», — говорит председатель общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

Получается, прохожий спас фельдшера, и теперь может загреметь в тюрьму, лет на десять, а то и 15. За убийство. Таков закон. Если будут инкриминировать причинение смерти по неосторожности то грозит до двух лет лишения свободы. Но это вряд ли. Попытка помощи третьим лицам в уголовном кодексе не прописана. И другие возможно, сто раз подумают, прежде чем кого-то отбивать от преступников.