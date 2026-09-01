«Чушь собачья»: Путин отреагировал на утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ

Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о готовящейся мобилизации в РФ

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Российский президент отреагировал на очередную политическую провокацию.

Путин в ходе пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке назвал чушью собачьей и информационной атакой на Россию утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ.

Отвечая на вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, российский лидер заявил, что Россия хочет не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного мира.

«Никто не оказывает некорректного давления на РФ по поводу урегулирования на Украине», — отметил президент.