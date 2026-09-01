«Чушь собачья»: Путин отреагировал на утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ
Путин назвал «чушью собачьей» утверждения о готовящейся мобилизации в РФ
Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва
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Российский президент отреагировал на очередную политическую провокацию.
Путин в ходе пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке назвал чушью собачьей и информационной атакой на Россию утверждения о якобы готовящейся мобилизации в РФ.
Отвечая на вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине, российский лидер заявил, что Россия хочет не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного мира.
«Никто не оказывает некорректного давления на РФ по поводу урегулирования на Украине», — отметил президент.