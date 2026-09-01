Фото: Kay Nietfeld/ТАСС

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Россотрудничество продолжит прилагать усилия для сохранения гуманитарного взаимодействия между двумя странами.

Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка заявил, что организация продолжит добиваться сохранения гуманитарных связей между Россией и Германией на фоне давления на Русский дом в Берлине. Таким образом он отреагировал на то, как Германия действует в ущерб интересам немецкого народа, уничтожая связи с Россией.

Русский дом в Берлине более 40 лет выполняет роль культурного центра, а в последние четыре года сталкивается с давлением со стороны немецкой стороны. Несмотря на это, его мероприятия продолжают собирать сотни участников.

По словам Чайки, в Русском доме работает крупнейший в Западной Европе русский книжный магазин, а на протяжении последних 20 лет в Берлине ежегодно проходят встречи преподавателей русского языка со всей России в рамках Недели русского языка.

Руководитель Россотрудничества отметил, что за последние годы мероприятия центра в немецкой столице посещали от 500 до 700 человек. Среди недавних крупных проектов он назвал выставку современных российских художников, выступление хорового ансамбля Гнесинки и показ немцам более 100 новых российских фильмов.

Чайка также сообщил, что только в этом году более 600 человек посещали русский языковой клуб. Кроме того, в Русском доме работали мастерские и кружки, в том числе для детей.

«Очевидно, что правительство Германии действует в ущерб интересам своего народа, пытаясь уничтожить многолетние международные культурные связи», — заявил глава Россотрудничества. По его словам, с февраля этого года в немецких СМИ было опубликовано более 300 ложных и безосновательных материалов в адрес Русского дома.

Он подчеркнул, что Россотрудничество продолжит прилагать усилия для сохранения гуманитарного взаимодействия между двумя странами и возможности поддерживать связи между народами России и Германии.

Чайка напомнил, что деятельность подобных учреждений в разных странах строится на принципе взаимности. По его словам, межправительственное соглашение 2011 года, на основании которого работал Русский дом в Берлине, является двусторонним и также регулирует деятельность Института Гете в России, включая его работу в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Не будем выходить за пределы компетенции Россотрудничества, но не удивимся, что не только Институт Гете в России затронет принцип взаимности, но и, к сожалению, многие другие двусторонние форматы», — добавил Чайка.

Ранее 5-tv.ru сообщал: официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство РФ в Бонне. Дипломат назвала действия Берлина поводом для дальнейшего обострения отношений с Москвой.

По словам Захаровой, немецкие власти пошли на такой шаг под «абсолютно надуманным и притянутым за уши предлогом». Она считает, что Русский дом и генконсульство РФ в Бонне давно не давали покоя Берлину, который в итоге нашел повод для их закрытия.

Дипломат также обвинила Германию в разжигании украинского конфликта и участии в терактах. Захарова подчеркнула, что Москва намерена отвечать на все антироссийские решения немецких властей.

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