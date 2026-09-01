Пашинян назвал «очень хорошей» встречу с Путиным в Бишкеке

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Премьер-министр Армении сообщил о намерении в ближайшее время посетить Москву с официальным визитом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Глава армянского правительства назвал встречу «очень хорошей» и заявил о намерении в ближайшее время посетить Москву с официальным визитом.

Встреча лидеров стала первым личным контактом политиков после парламентских выборов в Армении . Переговоры продолжались около часа, большая часть беседы прошла в закрытом формате.

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, а также руководители ключевых ведомств и компаний, включая главу РЖД Олега Белозерова и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества — от экономики и энергетики до транспортной логистики и безопасности. Особое внимание было уделено дальнейшему внешнеэкономическому курсу Армении на фоне обсуждения возможного сближения республики с Евросоюзом при сохранении членства в Евразийском экономическом союзе.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча стала «прекрасной возможностью» обсудить на высшем уровне ключевые вопросы двусторонней повестки, включая аресты оппозиции в Армении и заявления о трансформации отношений между Москвой и Ереваном.

Пашинян подтвердил, что в ближайшее время планирует совершить визит в Москву для продолжения диалога с российским лидером.

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